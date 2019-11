Heidelberg. (pol/rl) Von fünf Männern zusammengeschlagen wurde ein 28-Jähriger am Bismarckplatz am frühen Samstagmorgen. Laut Polizei waren die Männer gegen 0.45 Uhr auf den Iraker losgegangen. Als sie bemerkten, dass sie dabei beobachtet wurden, teilten sie sich auf und flüchteten zu Fuß in verschiedene Richtungen.

Der betrunkene 28-Jährige kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Der Grund für die Schlägerei ist noch unbekannt. Die Täter sollen dunkelhaarig und etwa zwischen 20 und 25 Jahren alt sein. Einer der Schläger trug ein weißes Langarm-Shirt. Zeugen können sich unter 06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte melden.