Heidelberg. (pol/mün) Das Raubdezernat der Polizei sucht ein Trio im Alter 20 Jahren, das am Mittwochabend einen Mann überfallen haben soll. Der 25-Jährige war gegen 19.45 Uhr in der Konstanzer Straße unterwegs. Plötzlich wurde er von hinten an der Schulter gepackt und an ein Auto gedrückt, berichtet die Polizei. Drei Männer hätten ihn dann bedroht und Bargeld gefordert. Nachdem er ihnen einen 50-Euro-Schein gab, flüchteten die Täter in einem Gebäude in der Freiburger Straße.

Sie sollen zwischen 1,70 und 1,85 Meter groß sein und weiße Hautfarbe haben. Alle hätten schwarze Jacken mit Kapuzen, die ins Gesicht gezogen waren, getragen.

Zeugen sollen sich bei er Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/1744444 melden.