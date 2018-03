Heidelberg. (pol/van) Im Stadtteil Weststadt soll am Sonntag ein Unbekannter eine 25-Jährige sexuell misshandelt und ausgeraubt haben, wie die Polizei mitteilt.

Die Frau war gegen 5 Uhr zu Fuß in der Belfortstraße unterwegs, als sie in Höhe des Römerkreisels einen Mann bemerkte, der sie offenbar verfolgte. Der Unbekannte soll sie plötzlich an ein Fahrzeug gedrückt haben.

Der Täter hielt ihr nach Angaben der Beamten einen Gegenstand an den Körper und sagte in gebrochenem Englisch, dass es sich um ein Messer handeln würde. Der Mann entkleidete daraufhin die Frau teilweise, öffnete seine Hose und rieb seinen Penis an der 25-Jährigen. Im Anschluss raubte der Täter das Mobiltelefon der Heidelbergerin und flüchtete zu Fuß in Richtung Kurfürstenanlage.

Den Täter soll etwa 30 bis 40 Jahre alt, rund 1,65 Meter groß und dunkelhäutig sein. Er soll eine normale Statur haben und gebrochen Englisch sprechen. Er war nach Angaben des Opfers dunkel bekleidet und hatte eine Kapuze.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/1744444 zu melden und ihre Beobachtungen mitzuteilen.