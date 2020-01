Heidelberg. (pol/van) Ihm werden zwei Diebstähle vorgeworfen. Deswegen sitzt ein 24-Jähriger derzeit in U-Haft. Das berichten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim am heutigen Dienstag.

Der Mann soll am Sonntag gegen 3.30 Uhr einer 22-jährigen Frau in der Heidelberger Altstadt ein Mobiltelefon im Wert von rund 1100 Euro geklaut haben. Außerdem soll er zusammen mit einem Mittäter in einem Bekleidungsfachgeschäft in der Hauptstraße zwei Herrenjacken sowie zwei Windbreaker im Gesamtwert von rund 700 Euro entwendet haben. Die Beamten gehen davon aus, dass die beiden Männer die Sicherungsetiketten an den Waren manipuliert und die Kleidung anschließend in einen mitgeführten Rucksack verstaut hatten. Beim Verlassen des Geschäfts wurde der Mittäter festgenommen. Dem 24-Jährigen gelang zunächst die Flucht. Er konnte aber nach dem Diebstahl am 12. Januar festgenommen werden.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Heidelberg und Polizeirevier HD-Mitte dauern an.