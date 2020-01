Heidelberg. (pol/rl) Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd stoppten am Sonntagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, in der Bürgerstraße, in Höhe der Max-Joseph-Straße, einen 19-jährigen E-Scooter-Fahrer, der unter Drogeneinfluss stand. Das teilte die Polizei mit. Als die Beamten den 19-Jährigen kontrollierte, sagte er spontan, dass er Cannabis dabei habe.

Nachdem er das den Beamten übergeben hatte, fügt er hinzu, dass er auch Kokain und Amphetamine dabei habe. Auch diese wurden sichergestellt.

Der 19-Jährige wurde danach zu einer Blutentnahme mit aufs Polizeirevier genommen. Außerdem musste er einen Urintest durchführen, bei dem es ein positives Ergebnis bei THC, Amphetaminen und Kokain gab. Der 19-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.