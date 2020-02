Heidelberg. (pol/mün) Ein 18 Jahre alter Mann sitzt wegen des dringenden Verdachts der schweren Brandstiftung in Untersuchungshaft. Er soll in einer Flüchtlingsunterkunft in Patrick-Henry-Village Matratzen im Treppenhaus abgestellt und angezündet haben, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Vorfall ereignete sich gegen 1.30 Uhr am Samstag, wie die Behörden erst am heutigen Dienstag mitteilen.

Das Feuer griff auf im Treppenhaus gelagerte Holzteile, eine Tür sowie die Decke und Elektrokabel über. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

In dem Haus befanden sich zu dieser Zeit mehrere Personen, darunter auch gehbehinderte Menschen. Diese wurden durch Sicherheitskräfte rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar.

Der 18-jährige Marokkaner wurde noch vor Ort durch Polizeibeamte festgenommen.