Heidelberg. (pol/mare) Gleich mehrere Unfälle hatte die Heidelberger Polizei am Donnerstag zu bearbeiten. Ein Überblick über den Polizeibericht:

> Ohne auf den fließenden Verkehr in der Römerstraße/Franz-Knauff-Straße zu achten, fuhr am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr eine Radfahrerin vom Fuß- und Radweg auf die Straße in Richtung Stadtmitte. Dort fuhren gerade eine 35-jährige Kia-Fahrerin und eine 30-jährige Audi-Fahrerin. Während die Audi-Fahrerin gerade noch rechtzeitig stoppen konnte, reichte es der Kia-Fahrerin nicht mehr und sie prallte auf den Audi.

Eine Mitfahrerin im Audi zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wollte bei Bedarf einen Arzt konsultieren. Den nicht mehr fahrbereiten Kia transportierte ein Abschleppunternehmen ab. Ein Zeuge sprach die Radfahrerin, die sich auch noch umgesehen hatte, auf den Unfall an. Sie fuhr trotzdem einfach weiter. Eine Beschreibung der Frau liegt der Polizei nicht vor.

> Am Bismarckplatz krachte es ebenso: Gegen 10 Uhr kollidierten hier ein Linienbus und ein VW miteinander. Beide Fahrer gaben an, an der Ampel Grün gehabt zu haben. Der 81-jährige VW-Fahrer fuhr auf der Bismarckstraße in Richtung Rohrbacher Straße, der Linienbus fuhr von der Haltestelle Bismarckplatz los. An den Fahrzeugen entstand Schaden von 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

> Im Diebsweg/Baumschulenweg entstand Schaden von 20.000 Euro. Ein 21-jähriger Opel Corsa-Fahrer missachtete gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung die Vorfahrt eines Mercedes, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Der 55-jährige Mercedes-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wollte sich selbst in medizinische Behandlung begeben. Der 21-Jährige sieht einer Anzeige entgegen.

Zeugen in allen Fällen können sich bei der Polizei unter Telefon 06221/991700 melden.