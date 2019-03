Heidelberg-Bahnstadt. (pol/sdm) Wegen des dringenden Verdachts eines besonders schweren Falls von Diebstahl sitzen zwei Männer in Heidelberg in Untersuchungshaft. Das berichtet die Polizei.

Die Beschuldigten sollen in der Nacht auf den 2. März mit einem oder mehreren Mittätern in der Da-Vinci-Straße in insgesamt fünf Büro- und Materialcontainer eingebrochen sein sollen. Aus vier Containern wurden zahlreiche hochwertige Elektrowerkzeuge entwendet.

Während der Streifenfahrt am Samstag gegen 3.20 Uhr sind den Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte zwei Fahrzeuge aufgefallen, die aus der Da-Vinci-Straße herausgefahren sind. Aufgrund der Uhrzeit und der Tatsache, dass es in letzter Zeit häufiger zu Diebstählen gekommen war, erschienen die Autos verdächtig und wurden kontrolliert.

Die Insassen versuchten zunächst sich der Kontrolle zu entziehen, wurden jedoch nach einer Verfolgungsfahrt von der Polizei im Steinhofweg gestellt und vorläufig festgenommen. In dem Fahrzeug wurden Werkzeuge im Wert von 15.000 bis 20.000 Euro sichergestellt. Dem anderen Fahrzeug ist die Flucht gelungen.

Der 27-Jährige und der 40-Jährige wurden am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg dem Bereitschaftsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle. Im Anschluss wurden die Männer in Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg dauern an.