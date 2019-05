Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der Fall ist ein Politikum: Als in der Nacht zum 20. August letzten Jahres ein Mann in der Poststraße in Bergheim beinahe zu Tode getreten wurde, konnte man die Tatverdächtigen nur mit Hilfe der Videoüberwachung an der dortigen Tiefgarage und am McDonald’s in der Rohrbacher Straße ermitteln. Seitdem führt Oberbürgermeister Eckart Würzner immer diese brutale Attacke an, wenn er die geplanten Kameras am Bismarckplatz und am Hauptbahnhof verteidigt.

Seit Montag müssen sich nun acht junge Männer und Jugendliche vor dem Landgericht für die Tat verantworten. Oberstaatsanwältin Kerstin Anderson wirft ihnen versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Glücklicherweise hat das Opfer keine bleibenden körperlichen Schäden davongetragen.

Vier der Angeklagten, junge Männer im Alter zwischen 18 und 21 Jahren, sitzen seit September in Untersuchungshaft. Gestern werden sie in Fußfesseln in den Sitzungssaal 1 geführt. Viele Zuschauer sind gekommen – Freunde und Familie. Die Besucher werden am Eingang von Polizisten durchsucht und müssen ihre Personalausweise abgeben. Kurz darauf hören sie, was Oberstaatsanwältin Anderson ihren Brüdern, Söhnen und Bekannten vorwirft: Nach einem Streit am Eingang des McDonald’s soll es zunächst zwischen zwei der Angeklagten und zwei anderen Nachtschwärmern zu einem Gerangel gekommen sein.

Dabei wurde einer der beiden späteren Angreifer mit den Worten, er solle sich verpissen, auch von einem der Kontrahenten von hinten gepackt und weggestoßen. Seine Freunde, die bereits im Schnellrestaurant waren, wurden alarmiert, dass es vor der Türe „Stress“ gebe. Laut Anderson nahmen sie gemeinsam die Verfolgung der beiden deutlich älteren Männer auf. Während dem einen die Flucht gelang, holten die Angreifer seinen 36-jährigen Bekannten in der Höhe des Restaurants „Dean & David“ ein. Einer stellte ihm ein Bein, laut Staatsanwaltschaft traten dann die vier später Inhaftierten auf ihn ein.

Anderson spricht von „wuchtigen Tritten mit dem beschuhten Fuß ins Gesicht und gegen den Kopf“ – mit kickenden und stampfenden Bewegungen. Einer habe sogar aus vollem Lauf gegen den Kopf des wehrlosen Mannes getreten. Die anderen vier Angeklagten standen demnach im Abstand von wenigen Metern entfernt. „Sie unterstützen so wissentlich und willentlich die gegen das Opfer ausgeführten Verletzungshandlungen“, so Anderson.

Den Angreifern sei bewusst gewesen, dass der Mann hätte sterben können, spätestens als seine Gesichtsknochen „deutlich hörbar brachen“, wie die Oberstaatsanwältin drastisch ausführt. Kurz darauf seien die Angeklagten geflüchtet und hätten ihr Opfer bewusstlos zurückgelassen.

Sechs der acht Beschuldigten sind in Deutschland geboren, bis auf einen haben alle die deutsche Staatsangehörigkeit. Als sie nach ihrem Werdegang befragt werden, berichten alle von gescheiterten Schullaufbahnen, abgebrochenen Ausbildungen, teilweise auch von familiären Problemen, Drogen- und Alkoholmissbrauch. Einige von ihnen sind mehrmals vorbestraft oder leben in Jugendheimen. Einer von ihnen wurde erst am vergangenen Freitag zu einer anderthalbjährigen Jugendstrafe verurteilt.

Die Geschichte, die die Beschuldigten bei der Polizei erzählt haben, unterscheidet sich teilweise deutlich von ihrer Aussage vor Gericht. „Es war alles nicht so schlimm, wie in der Anklage dargestellt“, behauptet der Älteste von ihnen. Er selbst sei in dieser Nacht auch im McDonald’s gewesen, als er von der Rangelei vor der Eingangstüre Wind bekommen habe, haber er den Streit schlichten wollen. Doch als er draußen ankam, sei es bereits zu spät gewesen.

Einer seiner Freunde habe auf den am Boden liegenden Mann eingetreten. „Ein bis zwei, maximal drei Mal“, beteuert der Angeklagte. Dann habe er seinen völlig betrunkenen Freund von dem Opfer wegziehen können. Er selbst sei nur deshalb vom Ort des Geschehens geflüchtet, weil er unter Schock gestanden habe: „Wir waren panisch, mehr war das nicht.“ Niemand anderes habe getreten.

Der Beschuldigte selbst bestätigt die Geschichte. Zum Tatzeitpunkt war er noch 17 Jahre alt. Die Tat tue ihm sehr leid, er sei in dieser Nacht stark betrunken gewesen und habe nicht gezielt gegen den Kopf treten wollen. Die Vorsitzende Richterin Gisela Kuhn schilderte den Vorfall drastischer. „Sie haben auf ihm herumgetreten wie auf einem lästigen Insekt.“ Einer der Beteiligten soll sogar nach der Tat befürchtet haben, dass das Opfer tot ist.

„Was war mit dem Geschädigten?“, will Kuhn wissen. „Nix. Er lag da, hat geblutet“, antwortet einer der Angeklagten. Er glaube nicht, dass der Mann noch wach gewesen sei. „Als ich den Krankenwagen gehört habe, war ich nicht beruhigt“, gibt ein anderer Beschuldigter zu. Nun müssen die weiteren Zeugenaussagen klären, welcher der Männer wirklich zugetreten hat. Das eigentliche Geschehen wurde von den Kameras nämlich nicht gefilmt.

Info: Die Verhandlung wird heute um 9 Uhr im Saal des Landgerichts, Kurfürsten-Anlage 15, fortgesetzt.

Update: Montag, 27. Mai 2019, 22.08 Uhr