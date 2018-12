Heidelberg. Zwei leicht Verletzte und Sachschaden von knapp 5000 Euro waren die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen kurz nach 8 Uhr auf der Henkel-Teroson-Straße ereignete. Nach Angaben der Polizei fuhr der Fahrer eins Ford auf der Henkel-Teroson-Straße und wollte nach links in Richtung Bauhaus abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Opel und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford noch auf einen geparkten Mercedes-Benz geschleudert. Beide Autofahrer wurden zur ambulanten Behandlung in Heidelberger Kliniken gebracht. Die Henkel-Teroson-Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge rund eine Stunde gesperrt. (pol)