Heidelberg. Zur Kollision mit einer Straßenbahn war es am Mittwochnachmittag gegen 16:45 Uhr gekommen, als ein 44-Jähriger Mann mit seinem Audi auf Höhe der Haltestelle Adenauerplatz nach links abbog und nicht auf die nachfolgende Straßenbahn geachtet hatte. Laut der Polizei entstand ein Sachschaden von 9000 € am Audi und 2000 € an der Straßenbahn. (pol)