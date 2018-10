Von Denis Schnur

Eigentlich wollte Bella Bender Zahnmedizin studieren und zog dafür nach dem Abitur von Baden-Baden nach Freiburg. "Eine vernünftige Berufswahl" wollte sie treffen. Doch schnell merkte die damals 19-Jährige, dass sie das nicht ihr Leben lang machen möchte. "Ich konnte mich da schon nur wirklich fürs Schreiben begeistern", erinnert sie sich. Auch wenn sie ihre Geschichten zu dieser Zeit noch vor allem für sich selbst hatte. Mittlerweile ist Bender 20 Jahre alt, sie ist von Freiburg nach Heidelberg gezogen und Germanistik hat Zahnmedizin als Studienfach abgelöst. Vor allem aber hat sie begonnen, Texte für Publikum zu verfassen. "Ich kann nicht anders, als zu schreiben", sagt sie selbst, "und jetzt will ich andere daran teilhaben lassen."

Also hat sie parallel zu ihrem Studienstart in Heidelberg vor einem Jahr begonnen, ihr Erstlingswerk "Tinte in Wasser" zu schreiben. Die fünf Erzählungen in dem 140-Seiten-Buch hat sie in wenigen Monaten verfasst - zum Teil in ihrer Altstadtwohnung, zum Teil in der Straßenbahn, der Uni-Bibliothek, im Marstallcafé oder im Café "La Bohème". "Ich habe in dem Semester mehr geschrieben als für die Uni gemacht", gesteht die 20-Jährige. Probleme habe sie trotzdem nicht bekommen: "Ich konnte mir da gut die Zeit nehmen", so Bender.

In dem Büchlein geht es in fünf eigenständigen Geschichten um meist recht extreme Charaktere: "Menschliche Abgründe interessieren mich schon sehr", erklärt die Studentin. Dabei komme es schon mal vor, dass ihre Protagonisten nicht gerade sympathisch werden. Viele ihre Erzählungen sind durch die Suche der Hauptpersonen nach Identität und der Angst vor dem Verlust derselben geprägt. Bei den allermeisten ihrer Leser sei das bisher gut angekommen: "Ich habe mich gewundert, wie unterschiedlich die Interpretationen sind." Als Autorin könne sie da von ihren Lesern noch Einiges lernen, findet die 20-Jährige.

Herausgebracht hat Bender das Buch im Eigenverlag als "Book on demand". Heißt: Sie hat sich um Layout, Korrektur und alle Arbeiten komplett selbst gekümmert. Der Verlag geht mit dem Werk auch kein Risiko ein, es wird gedruckt, sobald es jemand bestellt. "Ich wollte das erste Buch bewusst unabhängig herausgeben." Gerade bei der Premiere sei es ihr wichtig gewesen, dass sie alle Fäden selbst in der Hand hält. Wie das bei ihren Folgewerken wird, weiß die Studentin noch nicht. Aber sie ist sicher, dass weitere Bücher folgen werden: "Ein Roman ist schon in Produktion", so Bender. Es gehe um junge Menschen auf der Suche - "mehr sage ich nicht".

Info: Bella Bender: "Tinte in Wasser", 140 Seiten, 7 Euro, Verlag: Books on Demand, ISBN: 978-3-7448-2058-5. Infos zur Autorin und geplanten Lesungen im Internet unter www.bellabender.de.