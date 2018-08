Die blauen Leihräder von VRN-Nextbike werden offenbar schon jetzt rege von Studenten genutzt: An der Station in der Nähe der Zentralmensa im Neuenheimer Feld jedenfalls sind oft viele Stellplätze frei. Foto: Friederike Hentschel

Von Denis Schnur

Heidelberg. Vor zwei Jahren wurden die Heidelberger Uni-Studenten gefragt, ob sie 2,40 Euro pro Semester zahlen möchten, um dafür kostenlos die Leihräder von VRN-Nextbike nutzen zu dürfen. Bei einer Abstimmung sprach sich eine Mehrheit von 53 Prozent dagegen aus, der Plan musste begraben werden. Doch das Verkehrsreferat des Studierendenrates (Stura) hat ihn vor Kurzem wieder ausgegraben und ist erneut in Verhandlungen mit VRN-Nextbike eingestiegen. Und wenn der Stura zustimmt, wird im Sommer über dieselbe Frage wie 2016 abgestimmt.

Neu ist jedoch, dass der Urabstimmung unter allen Studenten der Universität dieses Mal eine kostenfreie Probephase vorausgehen soll. Sofern sich der Stura nicht dagegen ausspricht, startet diese schon am 1. Mai und gilt dann mindestens bis zum 1. August. In diesem Zeitraum würden die gleichen Leistungen wie bei der geplanten Kooperation angeboten - die Studenten müssten aber nichts zahlen. Sie dürften trotzdem die Leihräder von Nextbike jeweils für 30 Minuten kostenlos ausleihen, auch mehrmals am Tag. Fahren sie länger, zahlen sie 50 Cent pro halbe Stunde. Das gilt nicht nur für die Leihräder in Heidelberg, sondern deutschlandweit an fast allen Nextbike-Standorten mit Ausnahme von München, Dresden und Usedom.

Beim Verkehrsreferat hatte man nach der verlorenen Abstimmung von 2016 das Gefühl, das die Studenten nicht ausreichend über das Angebot informiert waren. "Das würden wir dieses Mal gerne besser machen", erklärt Referent Erik Tuchtfeld, der sich schon vor zwei Jahren mit dem Thema befasst hatte. Deswegen gebe es nun - neben einer größeren Info-Kampagne - die Probephase. Wenn die Studenten das Angebot einmal kennengelernt und genutzt haben, entscheiden sie anders, so das Kalkül.

Zuversichtlich stimmt Tuchtfeld und seine Mitstreiter auch, dass sich das Angebot von VRN-Nextbike in den vergangenen Jahren verbessert hat. Gab es Mitte 2016 noch 18 Ausleih-Stationen in Heidelberg, sind es mittlerweile über 30. Zudem haben sich die Stura-Referenten in den Verhandlungen mit Nextbike zusichern lassen, dass die Studentenvertreter bei mindestens fünf weiteren Standorten mitreden dürfen. Diese könnten zum Beispiel auf dem Gelände von Studentenwohnheimen entstehen.

Das alles soll dazu beitragen, dass eine erneute Urabstimmung parallel zur Stura-Wahl im Juni anders ausgeht als 2016. Ist das der Fall, würde sich zunächst die kostenlose Probephase bis zum 1. Oktober verlängern. Ab dann würden pro Student und Semester 2,40 Euro fällig - auch von denen, die das Angebot nicht nutzen. Im Wintersemester 2019 würde der Preis noch einmal um 5 Cent pro Semester auf 2,45 Euro steigen. Bisher zahlen Inhaber des Semestertickets 39 Euro pro Jahr, um die Leihräder im gleichen Umfang nutzen können.