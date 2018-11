Von Denis Schnur

Welche Triebe, welche Antriebe prägen uns? Was motiviert Sportler zu Höchstleistungen, was Politiker zum Durchhalten, Gescheiterte zum Neubeginn? Was treibt Fahrzeuge in der Zukunft an? Unter dem Motto "anTRIEBE" befasst sich das 28. Heidelberger Symposium vom 19. bis 21. Mai mit Fragen wie diesen. Vorträge, Diskussionen, Workshops und andere Veranstaltungen greifen das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven auf. Drei Wochen vor Start hat sich RNZ-Campus mit einem Teil des Orga-Teams im Büro des "Heidelberger Clubs für Wirtschaft und Kultur (HCWK)" getroffen, um zu erfahren, was die Studenten an- und umtreibt.

"Wir sind Studenten. Wann haben wir sonst die Möglichkeit, eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen?", erklärt die 21-jährige Emira Hida, die sich um die Pressearbeit für das Symposium kümmert, ihre Motivation. "Im Vergleich zum Studium arbeiten wir hier an sehr konkreten Dingen. Man weiß, wofür man die Zeit opfert", fügt die gleichaltrige Franziska Anna Röckel hinzu, die im Spendenteam aktiv ist.

So motiviert stürzte sich das Team bereits im Juni letzten Jahres in die Arbeit, entschied sich nach langen Diskussionen für das Thema "anTRIEBE", weil es "hohes Identifikationspotenzial mitbringt", wie Moritz Barske betont. "Es findet in den Medien ja oft statt: Wie lebt man glücklich? Was soll einen antreiben?" Barske promoviert in Germanistik und zählt mit 30 Jahren zu den ältesten im 26-köpfigen Orga-Team. Wie bei Röckel lag seine Hauptaufgabe im Einwerben von Spenden, ohne die das Symposium nicht stattfinden könnte.

Im Mittelpunkt stand aber schon früh die inhaltliche Arbeit: Welche Veranstaltung passt zum Thema? Welche Referenten lädt man ein? Wie in den Jahren zuvor ist es aber auch der aktuellen Truppe gelungen, viele hochkarätige Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur nach Heidelberg zu locken: Gregor Gysi etwa, der die Schirmherrschaft übernimmt, auch wenn der Politiker innerhalb des Teams nicht unstrittig war: "Aber im Endeffekt passt er zu uns", erklärt Katja Beitler die Entscheidung. "Er polarisiert und ist nicht langweilig", so die 21-Jährige weiter. Zumal die Referentenliste alles andere als einseitig ist: Den Gegenpol zum linken Gysi bildet beispielsweise die umstrittene CDU-Politikerin Erika Steinbach.

Das Rekrutieren solch prominenter und polarisierender Gäste ist trotz der überregionalen Bekanntheit des Symposiums aber gar nicht so einfach, wie die Studenten betonen. Unzählige Einladungs-Mails haben sie schon verschickt. Einige mehr werden noch folgen, um auch die letzten weißen Stellen im Programm zu füllen. Dass sämtliche Referenten, Diskutanten, DJs, Poetry Slammer, die beim Symposium auftreten, kein Honorar bekommen, mag manchmal hinderlich sein, für einige ist es aber auch ein Antrieb, ist sich Beitler sicher: "Das Symposium ist familiärer als ähnliche Veranstaltungen. Die Referenten können hier eher ins Gespräch mit Gästen und Organisatoren kommen."

Mit dem abwechslungsreichen Programm wollen die Organisatoren auch ein Ziel erreichen, das sie sich selbst gesetzt haben: Zum ersten Mal sollen nämlich mehr als 1000 Tickets verkauft werden. Dazu machen sie auch inhaltlich einige Dinge anders als in den Vorjahren: So sollen Gebärden-Workshops und -Übersetzer auch Taubstummen die Teilnahme erleichtern, "einerseits, weil es zum Thema passt, aber vor allem, weil es eine gute Sache ist", wie Beitler betont. Neu ist auch die "FuckUp-Night" am Donnerstagabend, bei der mal nicht der Erfolg, sondern der Misserfolg im Mittelpunkt steht. Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik, die an einer Aufgabe gescheitert sind, berichten, wie sie damit umgegangen sind: "Gerade in solchen Momenten braucht man ja irgendeinen Antrieb", erklärt Röckel.

An Antrieb mangelt es beim HCWK so kurz vor dem Symposium nicht: "Jetzt, wo es konkret wird, sind alle total motiviert. Wenn es etwas zu tun gibt, schreit jeder gleich ,Hier!’", berichtet Hida, "so, als hätten wir nicht alle auch noch Uni."

Info: Tickets, Programm und Infos zum Symposium auf www.hcwk.de. Zudem werden studentische Helfer für die drei Tage gesucht. Interessierte melden sich per E-Mail an Helfer@hcwk.de.