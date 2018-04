Zürich. (dpa) Die Schweizer Hochschulen haben die Regierung in Bern aufgerufen, ihren Ausschluss von der EU-Wissenschaftsförderung zu verhindern. Eine solche Reaktion Brüssels auf den Schweizer Volksentscheid zur Begrenzung der Zuwanderung hätte negative Folgen, warnten sie in einem Brief an den Bundesrat. Dies könne das «Vertrauen in den Forschungsplatz nachhaltig erschüttern», heißt es darin nach Angaben der «Neuen Zürcher Zeitung» (NZZ) vom Mittwoch.

Dabei gehe es nicht allein um Fördergelder, erklärte Antonio Loprieno, Präsident der Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (Crus). Gefährdet seien auch die Offenheit und Innovationskraft der Schweizer Forschung. Ein Ausschluss von den EU-Programmen «Horizon 2020» und «Erasmus+» wäre «wie wenn der FC Basel nicht mehr in der Champions League spielen könnte», sagte laut «NZZ» der Präsident der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich, Ralph Eichler.

Die EU hatte am Montag Verhandlungen über die weitere Beteiligung der Schweiz an den Programmen für den Studentenaustausch und die Forschungsförderung auf Eis gelegt. Zuvor hatte Bern erklärt, den Bürgern des EU-Neulings Kroatien könne als Konsequenz aus der am 9. Februar angenommen Volksinitiative zur Begrenzung der Personenfreizügigkeit kein freier Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt gewährt werden.