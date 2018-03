Heidelberg. Im Marstallcafé findet am kommenden Samstag, 23. November, ein Swing-Tanzabend statt, der mit klassischem Swing in die schillerndste Zeit des beginnenden 20. Jahrhunderts entführen will. Tellerröcke, Petticoats, schicke Frisuren für die Frauen und galante Anzüge und Tolle für die Männer, das macht den Swing-Style aus – aber wie tanzt man "Swing"? Swing ist der Überbegriff für Tänze wie den Lindy Hop, Charleston,

Balboa, Shag und viele mehr.

Einen ersten Einblick gibt es beim Schnupperworkshop für Anfänger und der Tanzshow, die von 21 bis 22 Uhr stattfinden werden. In der Schnupperstunde wird eine einfache Charleston-Variante gezeigt, die gut auf flotte Musik getanzt werden kann: der Groove Walk Charleston. Im Anschluss daran lassen sich die neu erworbenen Tanzschritte bei der Party mit Swing-DJ Kris Blindert aus Kanada ausprobieren. Einlass ist bereits um 20.30 Uhr. (RNZ/rl)

