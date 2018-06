Von Maria Stumpf

Heidelberg. Sie sind engagiert und haben etwas zu sagen: Die Mitglieder des europaweiten Studentennetzwerks "Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe" (AEGEE, auch bekannt als "Europäisches Studierendenforum") wollen die Zukunft mitgestalten - denn Europa liegt ihnen am Herzen. Zum Gedankenaustausch darüber und auch im Kontext der geplanten Studiengebühren in Baden-Württemberg für Nicht-EU-Bürger haben sie Theresia Bauer eingeladen. Und sie ist auch gekommen - als grüne Landesministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst zu der relativ kleinen Heidelberger Studentengruppe. Sie trafen sich am Dienstagabend im Institut für theoretische Physik am Philosophenweg, rund 20 junge Frauen und Männer waren dabei. "Ich bin hier, weil ich Sie kennenlernen wollte", erklärte die Politikerin: "Was treibt Sie um?", wollte sie wissen.

AEGEE sei mit über 15.000 Mitgliedern in rund 240 Universitätsstädten die europaweit größte interdisziplinäre Studenteninitiative, erklärte der Präsident des Heidelberger Ablegers, Florian Hauger, der Ministerin. Rund 70 Mitglieder habe die Gruppe hier. "Ohne geografische Schwerpunkte" reiche das AEGEE-Europa von Oslo bis Rhodos, von Moskau bis zu den Kanaren. "Europa endet für uns nicht an den Grenzen der EU-27-Staaten", betonte er. Man sei politisch, aber überparteilich, fügte er hinzu. Die Studierenden treffen sich bei internationalen Konferenzen und beraten über Themen aus Politik und Kultur. Beim Europarat und den Vereinten Nationen habe AEGEE Beraterstatus. "Wir machen aber auch Party", sagte Hauger. Hier in Heidelberg engagiere man sich besonders im Erasmus-Programm der Universität Heidelberg, betreibe aber auch ein eigenes Sprachcafé.

In Europa stünden die Zeichen auf Abschottung, wandte sich Student Fabian Kraatz besorgt an die Ministerin: "Zusammengehörigkeitsgefühl ist aber der Nährboden, woraus alles andere entsteht. Populismus hängt mit Ausgrenzung zusammen." Kommilitonin Viola Bianchetti sieht Europa durch den Brexit bedroht und ist sich sicher: "Unsere Generation trägt Verantwortung. Wir müssen etwas tun", forderte sie.

Ministerin Bauer freute sich über das Bekenntnis der jungen Leute zu Europa und stimmte in vielen Punkten mit ihnen überein. Studentin Alexandra Becker schlug gar vor, ähnlich dem früheren Wehrdienst "für alle jungen Europäer ein zwingendes Europa-Austauschjahr nach Schule oder Ausbildung" einzuführen. Da wollte sich die Ministerin allerdings nicht festlegen.

Die Studentinnen und Studenten hatten für Theresia Bauer aber auch "eine Mitgabe nach Stuttgart" vorbereitet. Sie schlugen ihr vor, bei den Studiengebühren neben den EU-Bürgern auch Staatsangehörige der übrigen Mitgliedsstaaten des Europarats auszunehmen. "Ich nehme das mit in die laufenden Verhandlungen", versprach Bauer. Ihre Pläne, von Nicht-EU-Ausländern künftig 1500 Euro Gebühren pro Semester zu verlangen, verteidigte sie jedoch gegen Kritik: "Ich bin für Internationalität. Aber bislang zahlt der Steuerzahler für alle, denn das Erststudium ist zwar entgeltfrei, aber nicht umsonst." Unter den ausländischen Studierenden gebe es zudem eine hohe Abbrecherquote. "Und ich halte die Gebühren vertretbar, weil es viele Ausnahmen von der Zahlungspflicht gibt", so Bauer.