Von Daniela Biehl

Packend sei das schon: Da am Rednerpult zu stehen nach einem heftigen Schlagabtausch, sagt Alexander Hiller. Er schaut in die Menge - und denkt nach, nur wenige Sekunden, die Zeit sitzt ihm im Nacken. Er ist der letzte Redner an diesem "Zeit"-Debatten-Abend, und man hat es ihm wirklich nicht leicht gemacht. Die deutschsprachigen Meister im Debattieren, ein Team aus Mainz, waren in die Alte Aula der Universität gekommen - und sie hatten recht lebhaft gegen das "Ehrenamt als Voraussetzung eines Studiums" argumentiert. Man solle Schüler doch nicht zwingen ein Ehrenamt auszuüben, nur um später einmal studieren zu dürfen.

Zwar könnte man jetzt meinen, so schwer ist das eigentlich gar nicht: Hiller könnte ihnen einfach zustimmen - nur so ist das nicht bei der Debatte, die Teil einer Turnierserie ist und von der Wochenzeitung "Die Zeit" ausgerichtet wird: Die eigene Meinung zählt nicht, per Los wird bestimmt, wer für und wer gegen ein Thema argumentiert. Sieben Minuten haben die Redner - jeweils drei pro Team - dann Zeit, die Jury von sich zu überzeugen. Wer die besseren Argumente liefert, gewinnt.

Als Hiller jetzt am Pult steht, hat sein Team, der Heidelberger Debattierclub, schon alles in den Blick genommen, was für ein Ehrenamt als Voraussetzung fürs Studium spricht: Philipp Bender hat den Niedergang des "humanistischen Menschen" beschworen - weil man sich heute doch gar nicht mehr bilde, um die ganze Gesellschaft als solche zu verstehen und eigentlich nur noch zum Spezialisten, zum "Fachidioten" werde. Dem wollte Bender das Ehrenamt entgegensetzen. Schon als Voraussetzung fürs Studium, damit man gar nicht erst "abgehoben und verkopft" wird. "Der Gesellschaft, die hier nämlich die Räume heizt, die unsere Bücher in der Bibliothek kauft, der soll auch etwas zurückgegeben werden", so hat es Tom-Michael Hesse, der Dritte im Bunde des Heidelberger Teams, formuliert.

Was soll Hiller jetzt noch sagen? Zumal man die Heidelberger doch gerade so schön auseinandergenommen hatte: Da waren die Mainzer, Christian Strunck und Willy Witthaut, schon förmlich nach vorne gesprungen und hatten erklärt: "Das Ehrenamt darf nicht zum Zwang werden. Man muss es gerne tun" - und auch ein in der Debatte "freier Redner", Geschichtsprofessor Manfred Berg, hatte eine solche Reglung nur angeprangert: Das sei schließlich "Tugendterror auf Samtpfoten".

Doch Hiller hat noch viel zu erzählen. Er führt das "Bulimielernen" ins Feld - das Lernen einer großen Stoffmenge, die man am Tag nach der Prüfung schon wieder vergessen hat - und kommentiert: "Wir zwingen Studenten sich den ganzen Lernstoff anzueignen und ihn in der Prüfung auszuspucken, obwohl wir wissen, dass danach kaum noch etwas hängen bliebt." Warum dann nicht mal ein sinnvoller Zwang - zum Ehrenamt? Das Argument mag widersinnig klingen, weil Hiller es jedoch völlig souverän vorträgt, hat er das Publikum schnell in der Tasche - und wird gemeinsam mit Berg zum Debattiersieger des Publikums. Die Jury mit Prorektoren und Professoren der Universität wählt aber das Mainzer Team zum Sieger des Abends.

Ob nun gewonnen oder verloren, der Reiz am Debattieren bleibt, meint Hiller. "Man hat kaum Zeit zum Nachdenken, wenn man die Argumente der Gegenseite wirklich widerlegen will. Ideen und Argumente kommen da spontan."