Von Wanda Irob

Eberbach. Wer Kindern einen Zeitvertreib mit Spaßfaktor bieten möchte, liegt mit einem Besuch des Zirkus Baronn richtig. Seit Mittwoch hat der Zirkus in Eberbach auf dem Festgelände in der Au seine Zelte aufgeschlagen. Bis einschließlich Sonntag bleibt er und gibt täglich um 15 Uhr eine Zirkusvorstellung. Doch hier wird keine übliche Show abgespult, wie man sie von anderen Zirkusveranstaltungen kennt: Das Programm ist vor allem auf ein Kinderpublikum zugeschnitten.

Nicht nur, dass die Dauer der jeweiligen Vorführung auf eine Stunde begrenzt ist, die Kinder werden auch mit einbezogen. Nachdem die "Meisterin" der Hula-Hoop-Reifen, Jongleure und ein Feuerschlucker ihr Können unter Beweis stellen, bittet der Clown Kinder in die Manege, die dann selbst als kleine Akteure mitwirken. Die großen Augen und staunenden Gesichter zeigen: Langeweile hat hier keinen Platz.

Zirkusshows ohne Tiere, aber für und mit Kindern zeigt der Zirkus Baronn noch bis Sonntag in der Eberbacher Au. Fotos: Wanda Irob

Nach der Vorstellung am Mittwoch bekam Rita Riedesel, die am Zeltausgang einen kleinen Snackstand aufgebaut hat, von den erwachsenen Zuschauern und Begleitern der Kinder viel Lob und Zustimmung bezüglich ihres Konzeptes. Denn die Kinder können unabhängig von der Vorstellung ihren Bewegungsdrang auf dem großzügigen Gelände ausleben.

Familie Riedesel, die zu zehnt den Zirkus Baronn betreibt, hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. Sie verzichtet ganz bewusst auf den Einsatz von Tieren und will sich lieber auf das Wohl und den Spaß der Kinder konzentrieren. Statt Tiere zu halten und zu dressieren, lässt die Familie auf dem jeweiligen Zirkusgelände, auf dem sie gerade Halt macht, verschiedene mit Luft gefüllte "Riesen" entstehen. Auf und in diesen gigantischen Hüpfburgen dürfen die Kinder nach Lust und Laune herumspringen, klettern, rutschen und spielen. Währenddessen können die Erwachsenen sich in extra bereitgestellten Liegestühlen entspannen und dem Nachwuchs zuschauen. Das Wetter dafür soll laut Vorhersage in den nächsten Tagen noch mitspielen.

15 Jahre ist es laut Riedesel her, dass der Zirkus Baronn zuletzt in Eberbach war, damals noch mit einem anderen Konzept. Die Zirkusbetreiberin zeigt sich fasziniert von der schönen Gegend rund um die Stadt. "Als nächstes fahren wir nach Mannheim. Dort sind wir bezüglich eines einwöchigen Projektes an einer Schule und arbeiten ganz direkt mit den Kindern. Wir bringen diesen spielerisch Inhalte des Zirkus näher und am Ende der Woche führen sie dann vor Publikum auf, was sie an Kunststücke gelernt haben."