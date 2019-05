Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Wer macht denn sowas? Zu nachtschlafender Zeit raus, bei Wind und Wetter, sommers wie winters, sechs Tage die Woche; während sich alle Welt noch im Bett räkelt fit sein und Briefkästen abklappern, flexibel, zuverlässig und pünktlich - und all das für ’nen Appel und ’n Ei?

Klingt nach miesem Job. Angela Frömming und Michael Lenk-Enigk können darüber nur lachen. Die beiden machen "sowas": sie seit 27, er seit elf Jahren. Als Zeitungsträger in Eberbach sorgen sie dafür, dass um die 500 Abonnenten von Rhein-Neckar- und Eberbacher Zeitung tagtäglich ihre Frühstückslektüre bekommen.

Und aus ziemlich unterschiedlichen Gründen können beide diesem Job schlichtweg nur Positives abgewinnen. Höchste Zeit also für eine kleine Imagekorrektur.

Angela Frömming (55) wohnt in Eberbach-Nord und hat ihren Zustellbezirk - übrigens einer von insgesamt 43 in der Region - praktisch vor der Haustür. Memel-, Königsberger-, Danziger Straße, Grazert - kein leichtes Gelände.

Aber für Frömming ist dieser Job eine Art "bezahlter Frühsport", sie mag die Bewegung an der frischen Luft - und liebt die Ruhe am frühen Morgen. "Mit Dunkelheit und Einsamkeit hab’ ich kein Problem", lacht Frömming.

Um 3.33 Uhr klingelt ihr Wecker, um 3.45 Uhr ist sie auf der Straße. "Also direkt anziehen und Zeitung, Frühstück kommt später." Siebzig bis achtzig Zeitungen hat sie zu verteilen, der komplette Packen wird an der Haltestelle Schule angeliefert.

Sie lädt ihn ins Auto, fährt damit Punkt für Punkt ihrer Route an. Portionsweise landen die Zeitungen in ihrer Umhängetasche, den Weg zu den Haustüren und Briefkästen kennt sie inzwischen im Schlaf. Wenn es Außertourliches gibt - Urlaubsunterbrechungen, Neu- oder Abbestellungen - steckt eine Info in ihrem Zeitungspaket.

Eine Stunde braucht Angela Frömming für ihre Tour, um 4.45 Uhr ist sie wieder zuhause. Jetzt wird geduscht und gefrühstückt - und Zeitung gelesen, "das gehört für mich einfach dazu!", sagt sie.

Um 6 Uhr fängt ihr Hauptjob an. Wenn sie den dann um 14.30 Uhr hinter sich hat, legt sie sich meist ein bis anderthalb Stunden aufs Ohr. "Das muss schon sein." Etappenweise zu schlafen, hat man als Zeitungsträger offenbar intus. Als Nachteil empfindet Angela Frömming das nicht.

Sie findet das genauso normal wie ihr Kollege Michael Lenk-Enigk. Als Frömming vor 27 Jahren als Zustellerin anheuerte, waren ihre zwei Söhne gerade alt genug, um ihr die Ausübung dieses "bezahlten Frühsports" zu gestatten. Seitdem will sie auf den willkommenen Zuschlag für die Familienkasse nicht mehr verzichten.

Zeitungsträger, sind sich die zwei Kollegen einig, "ist ein ehrlicher Nebenjob". Wer nicht als Minijobber tätig ist, wisse nicht zuletzt auch die damit verbundenen Sozialleistungen zu schätzen.

Michael Lenk-Enigk (65) war früher selbstständig, "da musste ich alles privat versichern. Jetzt gibt es dieses soziale Netz". Und wenn Überstunden anfallen, kriegt man die auch bezahlt, freut sich Lenk, der zusammen mit seiner Lebensgefährtin zehn Zustellbezirke versorgt. Die beiden tragen tagtäglich um die 800 Zeitungen aus: Waldstraße, Odenwaldstraße, Holdergrund, Wimmersbach, "etliche Bezirke überlappen sich".

Der Oberdielbacher ist Feuer und Flamme für diesen Job: "Man ist unabhängig, man ist frei - und es macht Spaß! Die Leute kennen in der Regel den Hintergrund nicht", sagt er. Früher habe er viel Sport getrieben, war oft Laufen, das hat sich für ihn erledigt. Und von wegen "Einsamkeit": Lenk-Enigk und seine Partnerin sind sich beim Zeitungstragen begegnet.

Die einschlägigen Treffpunkte, wo man mit seinen Kollegen ein Päuschen einlegen, eine rauchen und ein paar Takte plaudern kann, kennt er selbstverständlich auch.

Sein Lieblingsplatz ist an der Treppe zur Burg. Frühmorgens lässt er sich hier gern mit einer Tasse Kaffee nieder und genießt den Blick auf Eberbach. Wie er sich die Zeit einteilt, um bis 6 Uhr alle Abonnenten beliefert zu haben, bleibt ihm überlassen.

Lenk-Enigk ist in der Regel fünf Stunden unterwegs, baut allerdings wie Kollegin Frömming immer einen Zeitpuffer ein. Dass er überziehen muss, komme eigentlich nur bei Glatteis vor. Die Leute, hat er erfahren, "haben dann aber auch Verständnis und sind glücklich, wenn sie um 10 oder 11 Uhr noch ihre Zeitung kriegen!"

Schlechtes Wetter, sagt er, ist ihm schnuppe, und zitiert den Spruch von wegen falscher Kleidung. Seine ist immer richtig. "Drei bis vier Schildkappen" hat er bei Regen dabei, zum Wechseln. Wie er aussieht in seiner Kluft? Was soll’s!

Um 20 Uhr legt er sich schlafen. Irgendwann zwischen 0.15 und 1.30 Uhr ist die Nacht für ihn vorbei, je nachdem, wann der Lieferwagen aus Heidelberg eintrifft.

Er erfährt das per App. Ob er schon mal hinschmeißen wollte? Nicht Michael Lenk-Enigk! Denn ohne diesen Job wär’s dem Mann extrem langweilig, und dann geht er allen auf den Geist. Sagt er - und lacht.

Info: Zu Jobangeboten (auch aushilfsweise) und Konditionen bei der RNZ Mosbach, Telefon 06261/93227100.