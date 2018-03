Von Ellen Wartner

Eberbach-Brombach. Die Temperaturen und der kräftige, kalte Wind waren für die Zuschauer nicht gerade ermunternd, den Weg bei Dunkelheit zu Fuß zum Schützenhaus hinauf zu pilgern. Das reizvoll gelegene Brombach erstreckt sich halt über einige Täler und Höhenzüge. Trotzdem hatten sich einige Fans, vor allem Einheimische, per pedes zum alljährlichen Feuerradtreiben hinaufbegeben. Viele waren aber auch mit dem Auto gekommen. Aller Bestreben war es, den Winter zu vertreiben.

Der Platz am Schützenhaus war am Rande des Geschehens mit Baumfackeln erleuchtet. Sie spendeten gleichzeitig Licht wie auch willkommene Wärme. Oben am Hang war bereits ein Reisighaufen aufgeschichtet worden. Obendrauf thronte das metallene, mit Stroh dicht gestopfte Feuerrad. Zum verabredeten Zeitpunkt wurde der Haufen angezündet. Und als das Rad lichterloh brannte, brachten an die zehn bis zwölf kräftige junge Männer aus dem Dorf das Feuerrad mittels einer Führungsstange bergab in Bewegung. Aber nur eine kurze Strecke vermochten sie das feuerspeiende Rad in Schach zu halten. Dann sprangen sie zur Seite und ließen es frei laufen. Einen langen Feuerschweif hinter sich her ziehend donnerte die rollende Lohe die restlichen 350 bis 400 Meter hinunter ins Tal, wo das Rad von allein auslief, auch, weil das Stroh ausgebrannt war. Außer Atem und hoch erhitzt kamen seine Führer wieder oben am Schützenhausplatz an. Und genehmigten sich erst einmal ein verdientes, kühles Bier. Als das durch die durstigen Kehlen gezischt war, berichteten sie stolz von ihrem Erlebnis. Schon viele Jahre seien sie ein eingeschworenes Team. Und kannten sich infolgedessen bestens aus beim Feuerradführen. Hauptorganisator Helmut Schön, Vorsitzender des Männergesangvereins, sagte, dass in keiner Gemeinde ringsum das Rad so viele hundert Meter frei laufe wie in Brombach. Das sei eine richtige Sensation. Mit von der Partie war auch der Schützenverein. Seine Mitglieder sorgten für die Bewirtung mit heißem Apfelpunsch und heißen Würstchen. Und eine Gruppe der Feuerwehr gab Acht, dass nichts passierte. Somit trugen viele Dorfbewohner zum Gelingen des Spektakels bei.

Der Brauch des Reisighaufen-Abbrennens oder des Feuerrädertreibens ist vermutlich schon sehr alt. Wie alt, vermag niemand genau zu sagen. In Süddeutschland pflegt man ihn zumeist zum Ende der Fastnachtszeit, in Norddeutschland zu Ostern. Verbunden ist er mit dem Wunsch, den Winter und böse Geister auszutreiben und um gute Frucht im neuen Jahr zu bitten. In Brombach werde der Brauch schon mehrere Jahrzehnte gepflegt, sagte MGV-Vorsitzender Helmut Schön. Zwischendrin gab es immer mal Aussetzer. Er habe sich vor einigen Jahren dafür stark gemacht, den Brauch wieder aufleben zu lassen. Immer am Fastnachtsdienstag lief in Brombach das Rad zu Tale. Bis vor zwei Jahren. Weil die jungen Leute in Brombach zu diesem Zeitpunkt auch anderweitig mit Fasching beschäftigt waren, ließ die Teilnahme nach.

Deshalb wurde beschlossen das Spektakel künftig immer am zweiten Samstag nach Fastnachtsende stattfinden zu lassen. Und die Besucherzahl zeigte, dass dies offenbar nicht nur den Mitwirkenden, sondern auch den Zuschauern besser gefällt