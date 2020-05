Wie die einzelnen Stadtteile versorgt werden

(rho) Seit 1892 gibt es in Eberbach ein vollständiges Wasserleitungsnetz. Auf die Kernstadt und Neckarwimmersbach fließt das Trinkwasser aus drei Entsäuerungsanlagen - aus der Gaimühle, dem Dürrhebstahl und vom Holdergrund. Dürrhebstahl mit zwei Quellen, die Herrenwiesenquelle in Friedrichsdorf, Gaimühle und Holdergrund liefern das Nass in unterschiedlicher Menge. Natürliches Gefälle bringt ausreichenden Druck in die Wasserhähne der Haushalte in der Innenstadt und in Eberbach Nord sowie Friedrichsdorf. Dürrhebstahl generiert 4 bar Druck, Gaimühle sogar 9 bar. Vom Holdergrund geht es auch in den Hochwasserbehälter am Scheuerberg.

Nach Neckarwimmersbach gibt es zwei Leitungen: eine durch die Neckarbrücke und einen Düker unter dem Neckar. Um ganz oben in diesem Stadtteil anzukommen, muss der Druck verstärkt werden. Das Quellwasser ist ausgesprochen weich (deutscher Härtegrad 2 bis 4), es muss sogar Kalk zugesetzt werden.

Die in den 1970er-Jahren hinzu gekommenen Stadtteile haben ihr eigenes Trinkwasser. Rockenau versorgt sich selbst, bis auf die Rockenauer Straße.

Brombach hat die Geißbergquelle, Pleutersbach (außer dem Neckarrain) bekommt Wasser aus Schönbrunn, Igelsbach ist an Hirschhorns Versorgung angeschlossen, Unterdielbach wird von Waldbrunn beliefert, Lindach hat eine eigene Quelle. Bleiben noch die Brunnen in der Au. Die werden bei Bedarf zugeschaltet, haben aber 17 Grad deutscher Härte Wasserqualität. - Die fünf Au-Brunnen speist das Grundwasser des Neckar, aber auch Wasser aus Wimmersbacher Hängen. Insgesamt geben die Eberbacher Quellen im Jahr 800 Millionen Liter Wasser ab, dies entspricht vier Millionen Badewannen mit je 200 Litern.

Die Schwierigkeiten, die sich aus der topografischen Lage Eberbachs ergeben, meistern die Stadtwerke mit 14 Pumpstationen und 13 Wasserhochbehältern. Über 20 verschiedene Druckzonen weist das Wassernetz in Eberbach auf.

