Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Psst, die Amsel schläft", sagt ein kleiner Sprössling ganz leise und deutet aufgeregt auf einen Holzkasten. Bürgermeister Peter Reichert schaltet sofort auf Flüstersprache um und lässt sich auf Zehenspitzen zum Ort des Geschehens schleichend das Vöglein zeigen. Es ist trotz der großen Hitze am frühen Mittwochmorgen angenehm kühl im schattigen Wald – in die besondere Ruhe hinein knackt nur ab und zu eine auf den Rasen fallende Eichel. Von den derzeit fünf Kindern im neuen luxuriösen Waldkindergarten sind am Mittwoch vier da. Sie spielen kreativ mit Stöckchen und Steinchen in einem naturbelassenem Stück Wald am Eingang, als die vielen Besucher eintreffen.

Im April hätten die ersten Kinder eigentlich anrücken können, wegen der Corona-Pandemie wurde alles verschoben. Seit Juni toben und spielen, buddeln und werkeln, lachen und lernen nun die ersten Kinder in Eberbachs erstem und bislang einzigem Waldkindergarten auf dem idyllischen Gelände des ehemaligen Vogelparks am Ohrsberg. Da auch eine große Einweihungsparty nicht stattfinden darf, wurde der Start zumindest im kleinen Rahmen mit allen an Planung und Bau Beteiligten vorgestellt.

Die Idee, einen Waldkindergarten zu errichten, hatte Bürgermeister Reichert schon lange. Nachdem Günther Lenz, der ehemalige Vorsitzende des Vereins der Vogelfreunde (als Kleintierzuchtverein im Jahr 1892 gegründet) ihm erklärte, dass der Verein Nachwuchsprobleme habe und das städtische Gelände nicht mehr bewirtschaften könne, wuchs die Idee weiter. Bürgermeister Reichert kontaktierte Stefan Lenz, den Vorsitzenden des Vereins Postillion (freier und gemeinnütziger Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Rhein-Neckar-Kreis) und schon bald wurde ein Nutzungsvertrag geschlossen. Am Projekt beteiligt waren vorrangig Robin Uhrig (Sachgebietsleiter Schulen-, Sport-, Kinderbetreuung und Jugend) und Dirk Gugau vom Stadtbauamt. Architekt Peter Kluge plante. Unter anderem die sanitären und elektrischen Einrichtungen, Beleuchtungen und den Umbau der bestehenden Hütte. "Es gab kaum Unterlagen. Wir hatten nur einen Lageplan und ein GPS-Foto", sagt er.

Auf den rund 2800-Quadratmetern Nutzfläche wurde aus der Hütte ein frisch sanierter Aufenthaltsraum, es entstanden Lagerräume und sanitäre Anlagen. Letztere verfügen sogar über eine "richtige" Toilette. Eine Seltenheit laut Stefan Lenz; denn üblich seien in Waldkindergärten sogenannte Kompostbiotoiletten. Viel Vorarbeit hatten Mitte September vergangenen Jahres die Royal Engineers geleistet. Sie haben unter anderem das Grundstück gesichert, teilweise Bäume und Sträucher entfernt und den Weg breiter gemacht (wir berichteten). Auch die Mitarbeiter des Eberbacher Bauhofs waren oft im Einsatz. Rund 70 000 Euro hat die Stadt für die Umbauten bezahlt. Wobei laut Gugau darin auch Kosten für Baumpflege enthalten sind, "die sowieso angefallen wären".

Die Royal Engineers in Eberbach Kamera, Redaktion: Martina Birkelbach / Produktion: Anna Manceron, Selma Badawi

Während der corona-bedingten Schließung hat Erzieher Lukas Beierer (Einsatzleitung) viel geschafft. Unter anderem hat er ein Handwaschbecken im Freien und eine Schiffsschaukel aus Holz gebaut. Letztere befindet sich in einer der ehemaligen (speziell gereinigten) Volieren im unteren Bereich. Daneben können die Kinder im Sand buddeln und in noch einer der ehemaligen Volieren sind Schaukeln angebracht.

Die Volieren im oberen Bereich sollen sukzessive noch ausgebaut werden. Vom 21. bis 30. September haben sich die Royal Engineers nochmals angekündigt, dann wollen sie das Dach des Pavillons erneuern und zudem das gesamte Gelände im oberen Bereich umzäunen.

Laut Stefan Lenz sind Waldkindergärten "absolut im Kommen". "Der Rhein-Neckar-Kreis hat die größte Dichte – Wo Wald ist, haben fast alle Kommunen einen Waldkindergarten." Auch wenn die anderen eben selten eine Umzäunung oder gar eine Hütte aufweisen können. In Eberbach war der Zaun wegen der Wildschweine nötig, die Hütte bereits vorhanden. Laut Uhrig ist der Bedarf für den Kindergarten auf jeden Fall vorhanden und das Projekt ist "wirklich gut" angelaufen. "Vieles ist naturbelassen, die Kinder sind super entspannt, rennen und freuen sich." Von den Reservisten gab’s Ende 2019 eine Spende über 1500 Euro an, das Geld soll noch eingesetzt werden. Wie Beierer – der unterstützt von Jugend- und Heimerzieherin Marica Morawietz die Gruppe leitet – erklärt, ist der Waldkindergarten für eine Gruppe von 20 Drei- bis Sechsjährigen geeignet; halbtags von 7.30 bis 13.30 Uhr ist geöffnet. In der nächsten Woche kommen zwei weitere Kinder dazu, im September noch mal drei. Es können nicht alle Kinder auf einmal kommen, da es zu Beginn immer eine "Eingewöhnungsphase" gibt. Auch der erfahrene Erzieher spricht von einer "Nobel-Ausstattung" und vor allem von einer ganz besonderen Idylle. Die fünf Kinder, die bislang dort sind, haben sich gut eingewöhnt: "Die Kleineren sind noch unbedarft. Die Größeren, die zugezogen sind oder gewechselt haben, haben sich natürlich auch umgewöhnen müssen." Es ist zudem selten in Waldkindergärten, dass ein Kind einen Schnupfen hat; "die sind immer alle gesundheitlich fit". Der Tagesablauf ist auch im neuen Waldkindergarten strukturiert. Beierer: "Die Kinder kommen zwischen 7.30 und 8.30 Uhr, es gibt einen Morgenkreis im Pavillon, ein gemeinsames Frühstück, Freispiel und Angebote und ein Vesper (Selbstverpflegung) um 12 Uhr. Freitags ist Wandertag. Da geht’s los, die nähere Umgebung rund um den Ohrsberg erkunden."

Günter Lenz hat seinen ehemaligen Vogelpark eingehend und auch etwas wehmütig besichtigt. Aber er ist sehr "zufrieden" mit dem Ergebnis und vor allem damit, dass der Park von Kindern weiter genutzt werden kann. Wenn es möglich ist, soll es laut Bürgermeister Reichert vielleicht bald einen "Tag der offenen Tür" geben. Die Amsel ist inzwischen aufgewacht und hüpft munter vor dem kleinen Sprössling durch den Rasen.

Info: www.postillion.org