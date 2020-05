Von Martina Birkelbach

Eberbach/Waldkatzenbach/Nicaragua. "Die Waldkatzenbacherin Daniela Berg hat es geschafft. Ihr Traum ist in Erfüllung gegangen: Ihre Öko-Unterkunft bei Venecia in Nicaragua steht. Im Juni können die ersten Gäste kommen", lauteten Auszüge unseres Artikels im Januar. Doch Corona hat die ganze Welt verändert, auch das Leben in Nicaragua. Wie die 30-Jährige mit der Situation umgeht, dass nun ab Juni erstmal keine Gäste kommen, erzählt sie im Interview.

Frau Berg, nach vier Jahren Planungen und Bauzeit wollten sie ihre "Öko-Lodge" endlich eröffnen. Ein Campingplatz und eine Holzhütte mit drei bis vier Betten inmitten der Natur. Sie bezeichneten das als "Freiwilligenprojekt", ein Angebot der touristischen Infrastruktur für Menschen, die Sie beim Umweltschutz-Vorhaben unterstützen wollen. Sie hatten im Januar sogar schon Anmeldungen. Wann genau wussten Sie, dass wegen der Corona-Pandemie daraus erst mal nichts wird?

EBB_Dani Berg Kasten

Daniela Berg: "Tatsächlich hatten wir bis zuletzt Hoffnung. Die ersten Freiwilligen aus der Schweiz hatten für Juni und Juli reserviert, wir dachten also bis dahin beruhigt sich das wieder. Und tatsächlich scheint es sich in Europa ja wieder zu bessern, sodass wir immer noch hoffen, dass wenigstens ab August/September Reisen möglich sind."

Haben Sie den Gästen abgesagt oder kamen die Absagen von alleine?

"Wir haben erst mal niemandem abgesagt. Dann kamen die ersten E-Mails von den Interessenten, dass sie ihre Reise wahrscheinlich nicht antreten können. Allerdings haben sie alle vor, zu einem späteren Zeitpunkt zu kommen, sofern es ihnen möglich ist. Wir haben auch schon Nachrichten von neuen Interessenten erhalten, die kommen wollen, sobald das alles vorbei ist. Das ist natürlich eine tolle Bestätigung für uns – die Leute haben nach wie vor Lust auf Reisen und auf Umweltschutz, und wer verrückt genug ist, nach Nicaragua zu kommen, wird sich von nichts abhalten lassen... außer eben von geschlossenen Grenzen und Flughäfen."

Wie sind Sie und Ihr Mann mit der Situation umgegangen?

"Natürlich dachten wir erst mal, dass sich die Welt gegen uns verschworen hat – genau jetzt, wo wir endlich startklar sind, passiert die globale Katastrophe. Aber der Tourismus ist eine sehr sensible Branche und hier in Nicaragua kann immer mal was passieren, was den Tourismus ins Wanken bringt – von Naturkatastrophen bin hin zu Unruhen. Deshalb müssen wir immer darauf gefasst sein, dass es Jahre geben wird, in denen nur wenige Leute kommen wollen oder können. Mittlerweile sehen wir es relativ gelassen – wir haben gemerkt, dass Interesse besteht (aus den USA, England, Australien, Deutschland und der Schweiz kamen bereits Anfragen) und unser Konzept funktionieren wird. Jetzt müssen wir nur geduldig warten. Derweil genießen wir unser Aussteiger-Leben und versuchen natürlich, so viele Schildkrötennester im Alleingang zu retten, wie nur möglich."

Hintergrund Die 31-jährige Daniela Berg hat im Jahr 2008 am Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasium ihr Abitur absolviert, danach neben ihrem Geografiestudium mit Masterabschluss in vielen Projekten unter anderem in Laos, Malaysia und Ecuador gearbeitet. Schildkrötenarbeit hat sie damals in Malaysia, in Costa Rica und auf den Kapverden geleistet. Am [+] Lesen Sie mehr Die 31-jährige Daniela Berg hat im Jahr 2008 am Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasium ihr Abitur absolviert, danach neben ihrem Geografiestudium mit Masterabschluss in vielen Projekten unter anderem in Laos, Malaysia und Ecuador gearbeitet. Schildkrötenarbeit hat sie damals in Malaysia, in Costa Rica und auf den Kapverden geleistet. Am 2. Mai 2016 ist die damals 26-jährige Meeresschildkröten- und Naturliebhaberin sowie Öko-Philosophin von Waldkatzenbach nach Nicaragua gestartet, um mit ihrem damaligen Freund Melvin (den sie im Oktober 2017 heiratete) an dem Projekt "Natur-Lodge" zu arbeiten. Im Jahr 2017 fand sie den passenden "Traumstrand" dazu. "Memanta" liegt auf einer Halbinsel im Norden Nicaraguas, zwischen dem Pazifik und dem Ästuar "Padre Ramos". Das Grundstück ist etwa 28 000 Quadratmeter groß und fast komplett von Wald bedeckt. Highlight ist ein 13 Kilometer lange, nahezu unberührte Strand sowie die Schildkrötensaison zwischen Juli und Januar. Die "Freiwilligen", die dort "Urlaub" buchen, werden sich eingehend mit dem Thema Schildkröten und Umweltschutz befassen und auch wissenschaftliche Daten sammeln. Dazu wird man h in andere Arbeiten eingebunden. Beispielsweise kontinuierlich Bäume pflanzen, so viel recyceln wie möglich, mit der Gemeinde zusammenarbeiten, den Strand sauberhalten und vieles mehr. Daneben wird es ein wöchentliches Aktivitätenprogramm geben, wo unter anderem Sprachkurse, Kochkurse, kleine Exkursionen, Spiele, Workshops und DIY-Projekte (Do it yourself) gemacht werden können. Außerdem lassen sich bei einheimischen Anbietern Bootsrundfahrten, Reitausflüge und sonstige Aktivitäten dazubuchen, und Zeit zum Ausspannen gibt es ebenfalls. (mabi)

[-] Weniger anzeigen

Welche Einschränkungen gab und gibt es bei Ihnen in Nicaragua?

"Die Grenzen sind natürlich geschlossen. Abgesehen davon gibt es nur Empfehlungen seitens der Regierung, aber keine Einschränkungen. Social Distancing passiert hier nur auf freiwilliger Basis. Das Maskentragen wird von vielen Geschäften vorausgesetzt. Viele kritisieren den Umgang der Regierung mit der Situation. Ich glaube, die Regierung hat bloß Angst vor Aufständen der Arbeiterklasse, die ihren Lebensunterhalt nicht verlieren wollen. In armen Ländern hat eine solche Pandemie ja ganz andere Auswirkungen. Viele Menschen hier besitzen keine Ersparnisse und können auch nicht von zu Hause aus arbeiten – wenn sie tagsüber nicht rausgehen und schuften, steht abends kein Essen auf dem Tisch. Viele müssen sich also entscheiden ’Riskiere ich meine Gesundheit, oder lasse ich meine gesamte Familie hungern’? Außerdem sind die Voraussetzungen für eine Volks-Quarantäne zumindest in den dörflichen Regionen nicht gegeben – denn es wird schwierig, daheim auszuharren, wenn man sich eine winzige Hütte mit zehn anderen Menschen teilt und keinen Fernseher, keinen Strom, kein Trinkwasser hat."

Gibt es viele an Covid-19 Erkrankte in Ihrer Umgebung?

In unserem Dorf scheinen alle gesund zu sein. Das ist natürlich der Vorteil bei einer so niedrigen Bevölkerungsdichte.

In den Städten sieht das aber anders aus. Der erste Fall wurde vor zwei Monaten registriert, und mittlerweile ist die Pandemie deutlich sichtbar. Wie viele Erkrankte es gibt, weiß keiner – denn es gibt kaum Tests und die offiziellen Zahlen werden stark angezweifelt. Mit dieser Ungewissheit müssen wir nun erst mal leben.

Wie geht es mit der Öko-Lodge weiter?

"Wir werden uns nun auf die beginnende Schildkrötensaison konzentrieren und abwarten. Natürlich können wir viele Projekte dieses Jahr nicht umsetzen, da wir hierzu auf die Freiwilligen angewiesen sind.

Aber wir haben wieder unsere vorläufige Mini-Brutstätte in Betrieb und bereits drei Nester kaufen können! Die Schildkröten scheinen dieses Jahr früh zu starten.

Aktuell zahlen wir die Nester aus der eigenen Tasche. Da können wir natürlich nur eine begrenzte Anzahl an Nestern kaufen. Wer uns finanziell unterstützen will, kann auf der Homepage unter dem Menüpunkt "Help from Home" eine kleine Spende per PayPal schicken und ein Nest adoptieren. Mit dem Geld kaufen wir das Nest und verhindern, dass die Eier anderweitig verkauft werden und im Magen der Menschen verschwinden."

Die ersten Schildkröten-Nester in Memanta in diesem Jahr werden in Sicherheit gebracht. Fotos: privat

Wie leben Sie in Zeiten von Corona?

"Eigentlich wie zuvor. Bei uns war es ja schon immer einsam. Manchmal sehen wir tagelang keine Menschenseele und bewegen uns nur auf dem Grundstück. Jetzt hat es Gott sei Dank angefangen zu regnen und der Urwald explodiert förmlich... ich liebe die Regenzeit.

Nur, wenn wir in die Stadt fahren, setzen wir eine Maske auf."

Sie können Ihre Eltern nicht besuchen, Ihre Eltern können nicht nach Nicaragua fliegen, was ist das für ein Gefühl?

"Ich bin da relativ gelassen. Ich weiß, dass es nur eine Frage der Zeit sein wird. Natürlich denke ich schon manchmal ’wenn jetzt ein Notfall passiert und ich nach Deutschland kommen müsste...".

Aber bei solchen Gedanken hilft die Tatsache, dass die ganze Welt gerade dasselbe Problem hat. Wie sagen die Leute so schön "Wir stecken da gemeinsam drin’. Und geteiltes Leid ist nun mal halbes Leid.

Was vermissen Sie zurzeit am meisten?

"Bald hätte ich unsere ersten Freiwilligen begrüßt. Da wäre jetzt schon Nervenkitzel angesagt. Ich vermisse es, Menschen um mich zu haben –natürlich vor allem Menschen aus meinem Kulturkreis.

Freiwillige sind immer ein verrücktes Völkchen – da treffen Menschen unterschiedlicher Altersklassen aus sämtlichen Regionen dieser Erde zusammen und es geht kunterbunt zu. Das hat mir bei Freiwilligenprojekten immer am meisten gefallen, und ich hoffe doch sehr, dass wir in Zukunft viele interessante Charaktere kennenlernen werden.

Melvin und ich sind so stolz auf MEMANTA und wollen endlich die erstaunten Gesichter sehen, wenn die Gäste den Wald und den Strand erkunden.

Info: www.memanta.org; mail@memanta.org