Am Mittwoch öffnet in Waldbrunn ein wöchentlicher Wochenmarkt. Foto: Hofherr

Waldbrunn. (hof) Das noch junge Jahr 2022 hat für die Bürger und die Gäste der Winterhauch-Gemeinde eine Überraschung parat. Ein Jahr nach dem 650-jährigen Marktjubiläum des Ortsteils Strümpfelbrunn, wird am Mittwoch, 2. März, von 14 bis 17 Uhr ein Wochenmarkt gestartet. Der Wochenmarkt wird an historischer Stelle, in der Alten Marktstraße 4, auf dem Vorplatz des Rathauses in Strümpfelbrunn, eröffnet.

Im Vorfeld waren laut Gemeindeverwaltung zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen. So wurden die Öffnungszeiten, aber auch die Wochentage besprochen. Um den Bedürfnissen berufstätiger Bürger gerecht zu werden, kam man zu der Entscheidung einen Nachmittagsmarkt anzusiedeln.

Los geht es in einer knapp 100 Quadratmeter großen Zeltanlage, die einmal wöchentlich, jeweils mittwochs, ab 14 Uhr, mit einem umfangreichen Angebot auf Kunden wartet. Das Marktangebot reicht von Obst und Gemüse, saisonal direkt von regionalen Erzeugern und Bauernhöfen, über fangfrischem und geräucherten Fischen, bis hin zu einer Feinkosttheke der familiengeführten Manufaktur Friesenkrone aus Marne, die den traditionellen Rollmops, aber auch Fischsalate anbietet.

Da man vonseiten der Organisatoren auf die Struktur eines bäuerlichen Marktes Wert legt, werden darüber hinaus weißes und rotes Sauerkraut, sauere Bohnen, und weitere eingelegte Gemüsesorten angeboten. Zudem gibt es verschiedene Wurst- und Käsesorten, Brotaufstriche und vieles mehr.

Geleitet wird der Waldbrunner Wochenmarkt von "Tante Lilli" vom Unternehmen Ranch-Märkte. "Liebevoll werden Kunden bedient. Dabei hat Tante Lilli immer ein nettes Wort auf den Lippen, hört zu und schließt sich gerne einem Marktplausch an", heißt es im Vorfeld. Dadurch werde der Markt zu einem ganzheitlichen Erlebnis, das über den reinen Einkauf hinaus geht, freut man sich im Rathaus. Gemeinsam mit ihrem Team habe Tante Lilli einen traditionellen, bäuerlichen Mark verwirklicht, der nach dem Prinzip des "Miteinanders" funktioniere.

Zeitgleich mit dem Wochenmarkt geht auch die Markt-App "Wochenmarkt Waldbrunn" an den Start. Den Beitrittslink finden Interessenten in Kürze auf der Homepage der Ranch–Märkte. In der Markt App erhalten Kunden tagesaktuelle Infos über den Wochenmarkt. Auch Vorbestellungen sind damit möglich.

Info: