Waldbrunn. (hof/RNZ) Zwei Imkerinnen und ein Imker vom Winterhauch durften sich dieser Tage über hervorragende Platzierungen für den von ihnen produzierten Honig freuen. Gold ging an die Bienen von Janes Lenz, der mit seinem Sommertrachthonig bereits zum zweiten Mal in Folge die höchste Bewertung erhielt. Seine fleißigen Arbeiterinnen sammelten in Weisbach. Margit Klahn und ihre Bienen konnten mit einem Blütenhonig überzeugen und eine Silbermedaille mit nach Hause nehmen. Standort ihrer Bienen ist das Wiesental in Oberdielbach. Anne Sigmunds Arbeiterinnen sammelten in den Wäldern um Dielbach-Post herum einen Waldhonig, der nach Auswertung aller Bewertungskriterien ebenfalls mit Silber gewürdigt wurde.

Für die Experten der Universität Hohenheim spielten dabei verschiedene Bewertungskriterien eine Rolle. So wird neben dem Wassergehalt des Honigs auch die elektrische Leitfähigkeit gemessen. Eine Pollenanalyse wird ebenfalls durchgeführt. Bewertet werden darüber hinaus Aufmachung, Sauberkeit und Zustand des Honigs. Auch Geruch und die sogenannte Invertase-Aktivität sind Bausteine der Untersuchung. Alle Kriterien fließen in ein Punktesystem ein, anhand dessen der Landesverband Badischer Imker die Qualität des Honigs und der Imkerei auszeichnet.

Für Bienen und Imker war das Jahr 2021 nicht einfach. Es begann kalt und regnerisch, weshalb die fleißigen Bienen im Frühjahr nicht ausfliegen konnten und somit die Frühjahrstracht von Kirsche, Raps und anderen Frühblühern komplett ausfiel. Auch im Sommer setzte sich das feuchte Wetter fort, weshalb die Bienen häufig gefüttert werden mussten.

Für viele Imker dürfte es ein Jahr mit geringer Honigernte werden. Auch von Totalausfällen wird häufig berichtet. Dennoch gelang es den Waldbrunner Bienenzüchtern, preiswürdigen Honig zur Prämierung vorzustellen. Erfreulich ist daran auch, dass alle drei sogenannte Jungimker sind, sodass zumindest auf dem Winterhauch der Nachwuchs gesichert scheint.

Wichtig ist die Nachfolge nicht nur wegen des Honigs, sondern auch wegen der unglaublichen Bestäubungsleistung der gelb-schwarzen Arbeiterinnen. Immerhin sind 80 Prozent aller einheimischen Wild- und Kulturblühpflanzen auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen. Studien zufolge übersteigt der wirtschaftliche Nutzen der Bestäubung den Wert der Honigproduktion um das zehn- bis 15-fache. Ohne diesen Nebeneffekt beim Sammeln ist die landwirtschaftliche Produktion nicht vorstellbar. Jede Honigbiene absolviert etwa 200 Blütenbesuche am Tag.