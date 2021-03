An der Winterhauch-Grundschule in Waldbrunn kommen jetzt Luftfilter-Geräte zum Einsatz. Foto: Jürgen Hofherr

Waldbrunn. (hof) An der Winterhauch-Grundschule in Waldbrunn kommen zusätzliche Luftfiltergeräte zum Einsatz. Schon vor Beginn des Wechselunterrichts, der vor drei Wochen startete, machten sich Grundschulrektor Schöpwinkel, Hausmeister Ihrig und der Gemeindekämmerer Gornik Gedanken darüber, was noch zum Schutz der Schüler und Lehrer finanzierbar und umsetzbar sei, um eine Ansteckung mit dem Corona-Virus in Innenräumen möglichst zu verhindern. Aufgrund der Fördermöglichkeit von Luftreinigern durch das Land Baden-Württemberg wurde nach geprüften Umsetzungsmöglichkeiten gesucht, um einen weiteren Baustein zu einer Rückkehr in den Präsenzunterricht zu ergänzen. Dabei stieß man auf die Firma KWM Weisshaar aus Mosbach, die den nun in alle Klassenzimmern und Betreuungsräumen aufgestellten Luftfilter geliefert hat. Während des SARS-Ausbruchs 2003 die Atemstation des Volkskrankenhauses der Universität Peking mit derartigen Systemen ausgestattet, die noch heute im Einsatz sind.

Die Unterrichtsräume der Schule können so von luftgetragenen Partikeln wie Allergenen, Schimmelsporen, Bakterien oder auch den SARS-CoV-2 Virus gereinigt werden. Unterstützt wird die Reinigung der Luft durch Lüftungen, auf die durch eine Anzeigenkontrolle hingewiesen wird. Diese zeigt neben dem CO2-Gehalt der Luft auch die Qualität der Luftzusammensetzung an.

Bei der Vorstellung und Einweisung der Geräte nahm Bürgermeister Markus Haas teil. Da derzeit die Gemeinderatssitzungen in der Turnhalle der Winterhauch-Grundschule stattfinden, sollen die handlichen Geräte auch dort zum Einsatz kommen. Die Gemeinde trägt die Hälfte der Gesamtkosten von 11.000 Euro.