Waldbrunn. (hof) Fast auf den Tag genau nach 40-jähriger Tätigkeit als Seelsorger verabschiedeten die evangelischen Kirchengemeinden Schollbrunn und Oberdielbach kürzlich ihren Diakon Rudi Kößler mit einem feierlichen Gottesdienst und einem anschließenden Empfang in den Ruhestand. Um den nötigen Abstand gewährleisten zu können, traf man sich dazu in der evangelischen Kirche Strümpfelbrunn.

Musik, Glockengeläut und ein Orgelvorspiel leiteten den Gottesdienst ein, zu dem Dekan Folkhard Krall neben Gastgeber Pfarrer Jonathan Richter zahlreiche Besucher, darunter auch Bürgermeister Markus Haas, willkommen hieß. Für die stimmungsvolle musikalische Umrahmung sorgten das Lobpreisteam und der Kirchenchor Dielbach.

Es folgten weitere Lieder, Lesungen, Gebete und Ansprachen, bevor der Dekan Diakon Rudi Kößler offiziell verabschiedete und entpflichtete. Nach einem Segensgebet und Segenvoten von Winfried Weber und Jonathan Richter segnete Folkhard Krall die Gläubigen. Mit Fürbitten, dem Vaterunser und einem Gemeindelied endete der Gottesdienst.

Dekan Folkhard Krall (r.), Pfarrer Jonathan Richter (2. v. r.) und Winfried Weber hatten zuvor den Abschiedsgottesdienst zelebriert. Fotos: J. Hofherr

Im Garten des Gemeindehauses fanden sich im Anschluss die Gemeindeglieder und Vertreter der Kirchengemeinden Schollbrunn und Oberdielbach ein, um sich gemeinsam von Rudi Kößler zu verabschieden und seine langjährige, segensreiche Arbeit zu würdigen. Bürgermeister Markus Haas sowie die Ortsvorsteher Alex Helm und Ulrich Schaffer dankten Kößler für sein Wirken zum Wohle der Bürger auf dem Winterhauch. Pfarrer Jonathan Richter hob besonders Kößlers großen Einsatz bei der Konfirmandenarbeit hervor. Sichtlich bewegt dankte der scheidende Diakon allen Grußwortrednern und versicherte, dass er "seinen" Gemeinden im Hohen Odenwald nach wie vor verbunden bleiben werde. Außerdem wüssten alle, die ihn kennen, dass er nicht für den Ruhestand gemacht sei. Seine Ehrenämter wolle er weiterhin mit ganzer Kraft ausfüllen.

Der 1955 in Walzbachtal bei Karlsruhe geborene Rudi Kößler ist verheiratet und Vater dreier Kinder. Nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann absolvierte er ein Studium an der Evangelischen Schule Johannes in Wuppertal-Barmen. Von 1981 bis 1994 war Kößler als Diakon in Lübeck und Lauenburg an der Elbe seelsorgerisch tätig. Währenddessen studierte er berufsbegleitend Religionspädagogik in Kiel.

1994 wechselte er von der ehemaligen Nordelbischen Landeskirche zur Badischen Landeskirche, für die er als Diakon und Religionslehrer zunächst in Eberbach und Mosbach tätig war, bevor er nach dem Weggang von Pfarrerin Martina Trump 2012 die evangelischen Kirchengemeinden in Schollbrunn und Oberdielbach übernahm.

Neben seiner Tätigkeit in der Seelsorge war Rudi Kößler auch auf Bezirksebene aktiv und wirkte dabei für die bessere Anerkennung der Diakone innerhalb der evangelischen Kirche. Außerdem verfasste er regelmäßig "Gedanken zum Sonntag", die in der Rhein-Neckar-Zeitung ein breites Publikum fanden. Diese Gedanken fasste Kößler auch in seinen "Lichtfunken – Andachten und Besinnungen" zusammen.

Die nunmehr unbesetzte Stelle in den Winterhauchgemeinden ist bereits zur Besetzung ausgeschrieben. Allerdings ist bis Februar 2022 mit einer Vakanz zu rechnen.