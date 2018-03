Von Renate Zimmer

Hirschhorn. Bei ihrer Gründung 2013 war die AfD noch eine Partei der oberen Mittelschicht, die an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte. Doch dieses Jahr zog sie mit 92 Abgeordneten in den Bundestag ein; vor allem unter den Arbeitern hatte sie eine neue Wählerschicht gewonnen, sogar innerhalb der Gewerkschaften. Darunter waren 60 Prozent Protestwähler, das heißt solche, die mehr aus Enttäuschung über die anderen Parteien als aus Überzeugung für die AfD stimmten. "Durch welche Argumente können wir diese Wähler zurückholen?" war der Ansatz des Vortrags von Stefan Dietl am Donnerstagabend in Hirschhorn.

Dabei lag der Schwerpunkt nicht auf den bekannten nationalistischen Ressentiments and den Antimigrationsforderungen der AfD, sondern Dietl untersuchte vor allem deren sozialpolitisches Programm, also Steuer-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik.

Hier ist die zentrale Devise, dass "nur ein schlanker Staat ein guter Staat sein kann". "Je mehr Wettbewerb und je geringer die Staatsquote, desto besser für alle" heißt es im Grundsatzprogramm der AfD, was identisch ist mit einem extrem marktradikalen Neoliberalismus, der das Primat der Wirtschaft in allen Lebensbereichen postuliert.

Die Aufgaben des Staates sollen beschränkt werden auf innere und äußere Sicherheit, Justiz, Finanzverwaltung und auswärtige Beziehungen.

Unter anderem soll das Arbeitsrecht "von unnötiger Bürokratie befreit" werden. Dietl betonte, dass das Parteiprogramm dabei nicht auf Einzelheiten eingehe und keinerlei Aussagen mache zu relevanten Themen wie etwa Leiharbeit, Minijobs oder Werkverträgen. Zwar spricht sich die Partei im derzeitigen Grundsatzprogramm für den Mindestlohn aus - weil dieser deutsche Arbeitnehmer "vor dem durch die derzeitige Massenmigration zu erwartenden Lohndruck" schütze -, aber diese Position ist innerhalb der Partei durchaus nicht einheitlich. Noch im April 2015 lehnte die damalige Vorsitzende Frauke Petry den Mindestlohn als "neosozialistisch" und Ausdruck "realitätsferner Sozialromantik" kategorisch ab. Dietl berichtete, dass es sogar Vorschläge gegeben habe, die gesetzliche Rentenversicherung abzuschaffen; dies sei jedoch insbesondere Alexander Gauland als passioniertem Bismarckverehrer zu weit gegangen, da Bismarck ja die ersten Sozialversicherungen ins Leben gerufen hatte.

Auch wurde noch im Entwurf zum Parteiprogramm von 2016 für die Abschaffung der gesetzlichen Unfallversicherung und eine Verlängerung des Renteneintrittsalters plädiert. Und zahlreiche Landesverbände fordern in ihren Programmen die Einführung von "Bürgerarbeit statt Hartz IV". Noch 2017 betitelte Beatrix von Storch die Gewerkschaft ver.di als "offizielle Verbrecherorganisation".

Das neoliberale Konzept der AfD wird am deutlichsten in den Punkten zur Steuerpolitik: Statt des derzeitigen progressiven Steuersystems mit einem Höchstsatz von 45 Prozent plädiert die AfD für einen "Stufentarif". Obzwar im Grundsatzprogramm nicht ausdrücklich erwähnt, handele es sich dabei um das Modell nach Kirchhof, das nur Besteuerungen von 15, 20 und 25 Prozent vorsehe, erklärte Dietl, also faktisch um ein Steuersparmodell für Unternehmen und Reiche.

Zusätzlich fordert die AfD nicht nur den Wegfall von Vermögens- und Erbschaftssteuer, sondern auch die Abschaffung der Gewerbesteuer, eine der wichtigsten Einnahmequellen für viele Kommunen. Diese, sowie auch die Bundesländer, sollen außerdem "insolvenzfähig" und entsprechende Rettungsprogramme sollen rechtswidrig werden. Dietl wies auf die verheerenden Auswirkungen einer solchen "Insolvenz" hin: Kommunale Aufgaben könnten nicht länger wahrgenommen und Beschäftigte nicht mehr entlohnt werden. Andererseits sollen die Kommunen laut AfD mehr Aufgaben übernehmen, wie die der bundesweiten Arbeitsagentur, welche die AfD auflösen möchte. Das derzeitige gegenseitige Haftungsprinzip zwischen Bundesländern soll ersetzt werden durch vermehrten Wettbewerb, was wiederum den Weg frei mache für "Steuerdumping" für Unternehmen. Selbst kulturelle Einrichtungen sollen dem Prinzip der "Wirtschaftlichkeit" unterliegen.

Die einzige steuerliche Förderung, die vorbehaltlos von der AfD unterstützt wird, ist die für Familien als "wertegebende Grundeinheit". Hierzu gehört auch die Forderung nach einem höheren Entgelt für Menschen, die Angehörige zu Hause pflegen. Jedoch sei diese vermeintlich familienfreundliche Maßnahme vor dem Hintergrund des allgemein angestrebten Abbaus von staatlicher Fürsorge und deren Einrichtungen zu beurteilen, gab Dietl zu bedenken.

Er hob hervor, wie maßgebend und zentral das Leistungsprinzip im AfD-Programm sei. Dies äußere sich auch in den Vorgaben zur Bildungspolitik, etwa in den Forderungen nach Abschaffung von Gesamtschulen und Inklusion und mehr Selektion. Bei den meisten Wählern stehe bei wahlentscheidenden Themen das der sozialen Gerechtigkeit zumindest an zweiter Stelle. Doch während dieser Begriff bei den meisten Menschen mit Chancengleichheit und annähernd gleichen Lebensbedingungen verbunden ist, bedeutet er für die AfD, dass "wer nichts leistet, nichts kriegen soll". Die erwartbaren Auswirkungen hiervon gelte es den AfD-Wählern gezielt zu vermitteln.