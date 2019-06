Über das traditionsreiche Hotel Krone-Post in der Hauptstraße wurde am Dienstag das Insolvenzverfahren eröffnet. Foto: Menges

Eberbach. (cum) Das traditionsreiche Hotel-Restaurant Krone-Post in der Eberbacher Altstadt ist in Schieflage. Am Dienstag wurde beim Amtsgericht Heidelberg das vorläufige Insolvenzverfahren eröffnet. Als Insolvenzverwalter wurde der Heidelberger Rechtsanwalt Gordon Rapp bestellt. Der Betrieb in Hotel und Restaurant läuft weiter, laut Rapp in jedem Fall die nächsten drei Monate.

Uwe Jung ist seit 1990 Hotelier und Chefkoch der Krone-Post. Das Haus wurde 1959 von seinem Großvater gekauft. Ursächlich für die aktuelle Misere ist ihm zufolge nicht das laufende Geschäft mit Gastronomie und Übernachtung, sondern fehlende Einigung mit Banken.

Schon im vorigen Sommer stand das Traditionshaus mit 30 Zimmern, Restaurant, Terrasse mit Neckarblick und Wellnessoase für 1,8 Millionen Euro zum Verkauf. Er wolle den Markt testen, ob es Interessenten für das denkmalgeschützte Gebäude gebe, sagte Jung damals. Ein Käufer wurde bislang nicht gefunden. Es gebe aber einen Interessenten, sagte der Hotelier am Donnerstag auf Nachfrage.