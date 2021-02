Neckargerach/Zwingenberg. (rnz) Zwei weitere Kommunen im Neckar-Odenwald-Kreis setzen auf Digitalisierung und eine Zukunft mit Glasfaseranschluss. Bürgermeister Norman Link hat dieser Tage mit der Breitbandversorgung (BBV) Neckar-Odenwald insgesamt 18 Verträge zur Internet- und Telefonieversorgung gemeindeeigener Einrichtungen abgeschlossen – elf in Neckargerach und sieben in Zwingenberg.

Darunter befinden sich die beiden Rathäuser, die Minneburgschule und die Feuerwehren. Zudem werden die sogenannten "Access-Points" für das seit vergangenem Sommer bestehende öffentliche WLAN-Netz in beiden Gemeinden künftig über Glasfaser versorgt. Auch bei den Haushalten und Gewerbebetrieben kommt der Glasfaser-Anschluss gut an. In Zwingenberg gingen bisher 98 Verträge (Vorgabe für den Ausbau sind 74 Verträge) und in Neckargerach 168 Verträge (Vorgabe 228) ein.

"Die Pandemie zeigt uns täglich, wie wichtig leistungsstarkes und funktionierendes Internet ist", betonte Bürgermeister Link.

BBV-Regionalleiter Robert Link versprach der Grundschule Neckargerach einen kostenlosen Internetanschluss, "wenn wir unser Netz aktivieren", sofern die Schule selbst die Verantwortung des Zusatznetzes übernimmt.