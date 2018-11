Ephrata/Eberbach. (fhs) Die amerikanische Partnerstadt Eberbachs, Ephrata, liegt im Distrikt Elf der 18 Wahldistrikte im US-Bundesstaat Pennsylvania.

Während dieser Bundesstaat mehrheitlich eher den Demokraten zufällt und somit auf der US-Landkarte in der Farbe dieser Partei blau gefärbt ist, unterscheidet sich Distrikt Elf (und darin der Wahlkreis Lancaster mit Ephrata) in seinen Ergebnissen von der Staatsebene - hier siegten die Republikaner, deren Farbe rot ist. In der Wahlberichterstattung nach den US-Wahlen war die Rede davon gewesen, dass in den USA die von den Demokraten erhoffte "blaue Welle" nicht in der erhofften Stärke erfolgt ist.

Auch die Bürger von Lancaster (mit Ephrata) haben bei den Senatswahlen dem republikanischen Kandidaten Lou Barletta 53,2 Prozent beschert. (Diese und die folgenden Prozentzahlen beruhen auf Angaben der New York Times und CNN). Der Wahlsieger Bob Casey von den Demokraten kommt hier nur auf 44,7 Prozent.

Auch bei der Gouverneurswahl votiert das Lancaster-County mit Ephrata darin für den republikanischen Bewerber Scott Wagner (50,6 Prozent) und nicht für den demokratischen Gewinner, den wiedergewählten Gouverneur Tom Wolf (47,4 Prozent).

Bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus unterlag Kandidatin Jess King (Demokraten, 41,4 Prozent) dem Republikaner Lloyd K. Smucker (58,6 Prozent). Der bereits seit 2016 im Repräsentantenhaus des US-Kongresses sitzende Smucker bleibt daher auch für Ephrata der "congressman". Unabhängiger Mitbewerber im Wahlbezirk Elf war zudem Drew Anderson.