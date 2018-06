Eberbach. (by) Die Gelita AG macht es möglich, dass in Eberbach auch im sechsten Jahr in Folge der Nachwuchs der Fußballbundesligisten in Aktion zu sehen ist. Das weltweit agierende Unternehmen mit Sitz in Eberbach ist neuer Hauptsponsor für den U 12-Cup, den der VfB Eberbach am Samstag, 2. Dezember, in der Hohenstaufen-Sporthalle ausrichtet. Das ist nicht das einzig Neue an der diesjährigen Auflage. Erstmals wird mit der Badischen Auswahl der U 13-Juniorinnen auch eine reine Mädchenmannschaft am Start sein.

"Ohne Partner ist solch ein Turnier nicht zu stemmen", betonte Frank Mutschler bei der Präsentation in den Verwaltungsräumen der Gelita AG. Man sei froh, nach "fünf tollen Jahren" mit Antonio Ragucci nun erneut ein Eberbacher Unternehmen gefunden zu haben, das den Sport in dieser Weise unterstütze und so eine Veranstaltung dieser Größe erst möglich mache. Neben dem Hauptsponsor gibt es noch 14 weitere Partner.

"Es ist ein grandioses Turnier mit einer perfekten Organisation", war Bürgermeister Peter Reichert voll des Lobes. Mit diesem Turnier könne man sich sehen lassen, es sei ein Aushängeschild für die Stadt. Umso mehr freue er sich, dass ein Eberbacher Unternehmen Hauptsponsor sei. Michael Teppner, Leiter Marketing und Kommunikation bei Gelita, bezeichnete den U 12-Cup als eines der bestbesetzten Nachwuchsturniere: "Hier sind die Weltmeister von morgen zu sehen".

Beim U 12-Cup am Samstag, 2. Dezember, werden 15 Mannschaften am Start sein, die zunächst in drei Gruppen spielen. Erstmals mit dabei sind der 1. FC Köln und der SC Freiburg, womit alle baden-württembergischen Erst- und Zweitligisten vertreten sind.

Für einen "Farbtupfer" wird die Badische Auswahl der U 13-Juniorinnen sorgen. "Wir haben eine Anfrage des Badischen Fußballverbandes bekommen, ob die Mädchen teilnehmen können", so Mutschler. Bislang spielten zwar bereits vereinzelt Mädchen mit, doch eine reine Mädchenmannschaft war noch nie dabei. Mit dabei sind auch zwei Eberbacher Nachwuchsmannschaften, die als Team Gelita 1 und Team Gelita 2 antreten werden.

Die drei Vorrundengruppen sind bereits eingeteilt. In Gruppe 1 spielen Team Gelita 1, VfB Stuttgart, SV Darmstadt 98, Eintracht Frankfurt und SV Sandhausen, in Gruppe 2 Team Gelita 2, FSV Mainz 05, 1. FC Köln, SC Freiburg und FC Augsburg sowie in Gruppe 3 die Badische Auswahl der U 13-Juniorinnen, 1. FC Kaiserslautern, Karlsruher SC, Eintracht Frankfurt und TSG 1899 Hoffenheim. Ein Favorit, so die Einschätzung, sei nicht auszumachen, die Teams würden sich auf Augenhöhe befinden, was auch die knappen Resultate der vergangenen Jahre gezeigt hätten.

Neben dem U 12-Cup gibt es tags darauf in der Hohenstaufenhalle ein U 11-Turnier mit Mannschaften aus der Region. Am Start sind VfB Eberbach, SV Eberbach 1 und 2, SG Waibstadt, TSG Hoffenheim, FC Dossenheim 1 und 2, Badische Auswahl Mädchen U 12, ASV/DJK Eppelheim, JuF Waldbrunn, SV Sandhausen, FC Union Heilbronn und FC Astoria Walldorf.

Frank Mutschler nutzte die Gelegenheit, die Jugendabteilung des VfB Eberbach vorzustellen. Rund 170 Jugendliche spielen im Verein, ab der C-Jugend in Spielgemeinschaft mit dem SV Eberbach. Man habe bereits verschiedene Preise für erfolgreiche Integration gewonnen und wurde 2015 von der Egidius-Braun-Stiftung für hervorragende Jugendarbeit ausgezeichnet.

Um beide Veranstaltungen zu bewältigen sind rund 100 Helfer im Einsatz. "Mütter, Väter, Omas und Opas, alle helfen mit", so Mutschler. Bereits am Freitag, 1. Dezember, wird die geliehene Vollbande aufgebaut, die aus der Nähe von Aschaffenburg kommt. Die ist zwar nicht ganz billig, aber "ohne Vollbande spielen diese Mannschaften nicht", sagt Frank Mutschler.

Info: Mehr Infos über die teilnehmenden Mannschaften sowie den Zeitplan des Turniers gibt es auf der Homepage www.gelita-u12-cup.de.