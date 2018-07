In Stetten am kalten Markt kamen Eberbacher THWler auf Platz Drei. Foto: privat

Eberbach/Stetten am kalten Markt. Der Ortsverband Eberbach des Technischen Hilfswerks (THW) hat beim Landeswettkampf auf dem Truppenübungsplatz in Stetten am kalten Markt unter neun Teams einen dritten Platz belegt.

Die neun Wettkampfmannschaften maßen sich in realitätsnahen Übungsszenarien. Am besten löste die Aufgaben das THW Ofterdingen. Fünf Stationen mussten die Teams aus insgesamt elf Ortsverbänden meistern - bei zwei Mannschaften hatten sich jeweils zwei Ortsverbände zusammengeschlossen. Es galt außerdem, Wissen in der Theorie beweisen.

Die THW-Helfer suchten und retteten Verschüttete nach einem Gebäudeeinsturz, befreiten Verletzte aus einem Fahrzeug, die nach einem Sturm durch umgestürzte Bäume eingeschlossen waren, beseitigten die Sturmschäden, stützten ein Gebäude ab, das einzustürzen drohte, bauten einen Hochwassersteg und bargen einen verunglückten Lastwagen.

Die Mannschaft aus Ofterdingen holte insgesamt die meisten Punkte vor Göppingen und Eberbach/Haßmersheim durch. Weiter beteiligt waren Mannschaften aus Biberach/Riß, Breisach und Emmendingen, Laufenburg, Leonberg, Niefern-Öschelbronn sowie Widdern. Insgesamt waren am Wochenende rund 250 ehren- und hauptamtliche THW-Helfer in den Wettkampfmannschaften, als Schiedsrichter, Stationshelfer oder für die Logistik im Hintergrund im Einsatz.