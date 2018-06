Eberbach. (mabi/mare) Nichts ging mehr für rund 20 Minuten in Eberach: Ein Stromausfall legte am Dienstagvormittag weite Teile der Stadt von 10.40 Uhr bis 11 Uhr lahm.

Ursache für den Stromausfall war ein Bagger, der im Bereich Scheuerbergstraße/Alte Dielbacher Straße eine 20-kV-Leitung abgerissen hatte.

NLaut Stadtwerke war der Ausfall am Scheuerberg inklusive GRN-Klinik, in Wimmerbach und Rockenau sowie Gebietsweise in der Stadtmitte, wo auch die Dr. Weiss-Grundschule betroffen war.

Die Stadtwerke waren mit „allen Mann“ im Einsatz. Die Leitung wurde umgeleitet, das defekte Kabel wird noch geflickt

Update: 26. Juni 2018, 11.50 Uhr