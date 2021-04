Jürgen von der Lippe will in Eberbach seinen Roman „Nudel im Wind“ in einer inszenierten Lesung vorstellen. Foto: Agentur

Eberbach. (fhs) Für eine Veranstaltung mit Jürgen von der Lippe in der Eberbacher Stadthalle am 26. Oktober ab 20 Uhr hat jetzt der Kartenvorverkauf begonnen.

Jürgen von der Lippe (alias Hans-Jürgen Hubert Dohrenkamp) ist eigentlich aktuell als "Leseonkel der Nation" unterwegs und hat im Gepäck seinen 2020 gedruckt erschienen Roman "Nudel im Wind", eine Medienkrimi-Satire, sowie ein kleines "Best of..." seiner bisherigen 15 Bücher. Auch in Eberbach ist sein Auftritt als "inszenierte Lesung" geplant. Wenn da nicht Corona wäre - viele Veranstaltungen wie die Eberbacher wurden schon terminiert und wieder verschoben.

Und jetzt ein Kartenvorverkauf trotz angelaufener Impfungen immer noch in Coronazeiten? Planung eines Künsterauftritts über ein halbes Jahr voraus? Und heute ist nicht der erste April?

Nein es ist kein Aprilscherz und eine ernst gemeinte Ankündigung, versichert Andreas Roth von der gleichnamigen Medien- und Veranstaltungsagentur in Herxheim, die Veranstaltung sowie Kartenvorverkauf bekannt gibt.

Roth legt auch in einem ausführlichen Gespräch dar, was er von den coronabedingten Beschränkungsmaßnahmen der Kultur- und Veranstaltungsbranche hält, welch’ "katastrophalen Folgen" das bislang schon für viele Unternehmen wie Beschäftigte und Selbstständige in diesem Bereich hatte und weiter haben wird, "wenn sich da nicht bald was ändert". Roth gibt sich am Telefon selbstsicher und will als "Unternehmen, das sich das leisten kann" dazu beitragen, dass Angebote möglich werden, auch wenn man derzeit überhaupt nichts verlässlich planen kann. Wir entwerfen Touren, organisieren Veranstaltungen, und haben schon so vieles nicht machen können und verschieben müssen."

Die Bevölkerung giere ja geradezu nach Möglichkeiten des Kulturlebens, so dass eine Agentur wie die seine "die Menschen nicht enttäuschen will".

Und so komme also auch die Planung für den Jürgen von der Lippe-Auftritt in Eberbach zustande, für die man sich schon jetzt Karten besorgen kann, ohne aktuell wissen zu können, welche Bestimmungen am 26. Oktober gelten werden.

"Sollten wir den Termin doch nicht halten können, verlieren die Karten ja nicht ihre Gültigkeit", betont Andreas Roth.

Der offizielle Vorverkauf startet ab sofort. Tickets gibt es bei allen VVK-Stellen mit CTS und telefonisch unter 01806/570000 .