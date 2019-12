Von Peter Bayer

Eberbach. Am Freitagabend ehrte die Stadt Eberbach im großen Saal der Stadthalle ihre erfolgreichen Sportler. Insgesamt 209 Medaillen wurden verliehen, davon 18 Gold- und 21 Silbermedaillen. Höhepunkt der Sportlerehrung ist die Wahl zum Sportler und zur Sportlerin sowie der Mannschaft des Jahres. Sahnte im vergangenen Jahr die Rudergesellschaft mit allen drei Titeln ab, so kamen die Sieger in diesem Jahr aus drei verschiedenen Sportarten. Stimmberechtigt bei der Wahl waren 43 Vereine beziehungsweise Personen, 25 von ihnen warfen ihre Stimmzettel in die Wahlurne.

Zum Sportler des Jahres gewählt wurde Martin Hildenbrand – 50 Jahre nachdem er bei der ersten Sportlerehrung der Stadt als einer von sieben Sportlern geehrt worden war. Der 64-jährige Schütze gewann bei den Deutschen Meisterschaften zwei Bronzemedaillen mit der Armbrust und dem Luftgewehr. In den Kleinkaliberdisziplinen 3x20 Schuss und 100 Meter stehend gewann er bei seinen inzwischen 48. Deutschen Meisterschaften die Einzeltitel neun und zehn.

Christof Diehl wurde mit seinen Schlittenhunden in der offenen Klasse Deutscher Meister im Sprint und Vizeweltmeister auf der Mitteldistanz. Er wurde auf den zweiten Platz gewählt.

Auf Platz drei kam Lukas Friedrich, der Motorsportler landete mit einer Ausnahme seit 2012 immer unter den ersten drei. Er erhielt die Goldmedaille für den ersten Platz im ADAC-Bundesendlauf Youngster im Autoslalom. wurde Vizelandesmeister im 9 PS Super-Kart-Slalom und Nordbadischer Meister im Autoslalom.

Hintergrund 209 Medaillen für Eberbachs erfolgreiche Sportler Gold Einzel: Anna Wolz, Lena Wolz (beide Karateverein Obrigheim), Wladislaw Gumarow (Kickboxen, KV 80 Eberbach), Tobias Balthesen (Leichtathletik, TSG Heidelberg), Lukas Friedrich (Motorsport, MSC Oberderdingen/AC [+] Lesen Sie mehr 209 Medaillen für Eberbachs erfolgreiche Sportler Gold Einzel: Anna Wolz, Lena Wolz (beide Karateverein Obrigheim), Wladislaw Gumarow (Kickboxen, KV 80 Eberbach), Tobias Balthesen (Leichtathletik, TSG Heidelberg), Lukas Friedrich (Motorsport, MSC Oberderdingen/AC Schwarzwald), Latif Hamzaoui, Hanaa Outojane, Nina Roehling, Leon Rupp, Lisa Vollmer, Miron Walter, Nils Weber (alle Rudergesellschaft Eberbach), Christof Diehl, Angelika Merkel (beide Baden-Württembergischer Schlittenhundesportclub), Sascha Back (Sportschießen, SSV Pleutersbach), Florian Hildenbrand (Sportschießen, SSV Spechbach/SSV Eberbach), Martin Hildenbrand (Sportschießen), Christian Hildenbrand (Sportschießen, SSG Beerfelden). Silber Einzel: Marcel Fix (Kickboxen, KV 80 Eberbach), Oskar Fink (Radsport, Johannes Diakonie Mosbach), Nils Bergler, Bilal Hamini, Nina Roehling (alle Rudergesellschaft Eberbach). Mannschaft: Clara Hellmuth (Badminton, TV Eberbach), Jana Hanke, Leonie Hanke, Lisa Keißner, Selina Melcher, Judith Richter, Emilia Bode, Valentina Heil, Clara Hellmuth, Charlotte May, Nayeli Swarat, Lukas Herfter, Tim Patrick Keißner, Giacomo Martin, Marc Völker, Maximilian Weber (alle Badminton, Hohenstaufen-Gymnasium), Hanaa Outojane, Federica Thomson, Latif Hamzaoui, Miron Walter, Nina Roehling, Caitlyn Snyman, Lisa Vollmer (alle Rudergesellschaft Eberbach). Bronze Einzel: Yaron Altmeyer (Judo, TV Eberbach), Althea Craviolo, Sebastiano Craviolo (beide Leichtathletik, TV Eberbach), Nils Bergler, Federica Thomson, Nils Weber (alle Rudergesellschaft Eberbach), Thomas Bäuerle, Steffen Kreß, Xenia Scherer (alle SSV Eberbach), Joachim Bösenecker, Michael Brockmann, Marco Knab, Wolfgang Michel (alle SSV Pleutersbach), Dirk Zimmermann (SSV Eberbach/SSV Pleutersbach). Mannschaft: Jan Arneth, Christoph Bansbach, Sven Bansbach, Adrian Glaser, Nicolas Glaser, Maximilian Harslem, Dominik Heckmann, Tim Küchler, Matthias Lobeck, Bendikt Maier, Wladimir Molleker, Jonas Münch, Alexander Nei, Simon Nöcker, Eugen Rau, Marc Sauermann, Simon Walter, Tobias Wollkopf (alle Basketball, TV Eberbach), Anil Akcay, Josip Balukcic, Alexander Blum, Florian Braun, Anniuat Brunner, Kevin Brunner, Alpay Büyüksoy, Nico Dost, Kevin Engl, Sebastian Galm, Marius Gebhardt, Ramon Greif, Christian Grein, Jan Hammann, Lukas Heinzmann, Robin Heiß, Sören Heiß, David Holzmann, Steffen Joho, Oliver Klotz, Karsten Knecht, Silas Kunzmann, Patrick Lähn, Torben Lange, Niklas Mutschler, Martin Riedl, Christian Rochow, Jan-Erik Rothenberger, Ilija Rupcic, Dario Salerno, Simon Schüssler, Tom Wierz, Sebastian Wurm, Stefan Wurm (alle Fußball, Eberbacher Sport Club), Richard Brug, Luca Del Bianco, Leonid Gerber, David Gerhart, Niklas Kaufmann, Tim Patrick Keißner, Lasse Kohler, Giacomo Martin, Nick Michel, Enrico Rignanese, Maximilian Weber, Moritz Werrnz, Lorenzo Wild, Tristan Zell (alle Fußball, Eberbacher Sport Club D-Junioren), Burak Demirci, Kim Ebert, Marvin Ebert, Enrico Fundis, Michal Gutry, Felix Heisner, Leon Heiß, Silas Helm, Jan Neder, Roman Rau (alle Jugend trainiert für Olympia Fußball, Realschule), Nils Bergler, Latif Hamzaoui, Leon Rupp, Miron Walter (alle Rudergesellschaft), Michael Brockmann, Michael Gaschler, Dirk Zimmermann, Joachim Bösenecker, Jürgen Michel, Frank Zimmermann (alle SSV Pleutersbach), Melina Bay, Vivien Bay, Nicole Dome, Ronja Groß, Alexandra Hamway, Patricia Laule, Charlotte Schalich, Mara-Katharina Schmitt, Sophia Wessely, Beate Albert, Karin Appel, Dagmar Babovic, Andrea Bansbach, Christiane Blank, Silvia Gröschl, Andrea Hegele, Christine Nagler, Birgit Sauter, Hiltrud Schlachter, Alexandra Wessely, Klaus Haas, Peter Keller, Siegfried Lenhard, Joachim Mandel, Anton Ritter, Erich Rothenberger, Dr. Günther Soder, Josip Varga, Wolfgang Wernecke, David Backfisch, Tom Backfisch, David Belcu, Cedric Emmerich, Karl Galmbacher, Phileas Karl, Milla Babakhani, Charlotte Knab, Oscar Pajdakovic, Luis Perez, Philipp Ries, Lennard Schottmüller, Bastian Steger, Noel Wegner, Rouben Babakhani, Letizia Belcu, Jon Herbold, Sophie Maier, William Pajdakovic, Maria Yasenyev (alle Tennisclub Eberbach), Aloka Hable, Lina-Sophie Müller, Laura Rolke, Ilva Weber, Lisa Wehrle, Anna Balthesen, Nele Becker, Emmeli Kessler, Emma Kraft, Martha Menger, Alma Stumpf, Liliana Tefke, Clara Todorovic, Stella Weis (alle Turnen, TV Eberbach), Julia Debo, Lena Debo, Elisa Enger, Hannah Enger, Luba Gerlach, Ellen Jäger, Elena Kessler, Alena Klotz, Sandra Mechler, Sarah Müller, Catharina Neuer, Sina Reimann, Nina Rittereiser, Julia Schäfer, Lena Steck, Johanna Walz, Lisa Weber (alle Volleyball, TVE).

[-] Weniger anzeigen

Nicht zum ersten Mal landete sie ganz vorne bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres: Angelika Merkel. Seit Jahrzehnten fährt sie mit ihren acht Schlittenhunden in der Weltspitze mit, und nach "gefühlt hundert zweiten Plätzen" hat sie es diesmal endlich geschafft und wurde in Haidmühle Weltmeisterin. Bereits zuvor hatte sie den Titel bei den Deutschen Meisterschaften gewonnen.

Seit Jahren auf hohem Niveau kämpft auch die Zweitplatzierte. Landete die Karatekämpferin Anna Wolz in den Vorjahren bei der Sportlerwahl nicht auf dem Treppchen, hat sie es "mehr als verdient, nun endlich auch unter die drei besten Sportlerinnen Eberbachs gewählt zu werden", so Bürgermeister Peter Reichert. Sie wurde Deutsche Meisterin im Kumite Damen, belegte den zweiten Platz beim Internationalen Rhein-Shiai Nuerburg im Kumite Damen und ist Mitglied im Landeskader.

Auf den dritten Platz gewählt wurde Nina Roehling. Die Athletin der Rudergesellschaft wurde deutsche Vizemeisterin der Leichtgewichtsjuniorinnen B im Doppelvierer mit Steuerfrau bei den 15-/16-Jährigen.

Bürgermeister Peter Reichert stellte in seinen einleitenden Worten einen Satz von Dirk Nowitzki in den Mittelpunkt "Wenn du alles gibst, hast du dir nichts vorzuwerfen". So simpel der Satz auch klinge, so schwierig sei es, diese Einstellung über die Jahre beizubehalten. Nicht umsonst hieße es, die größte Konkurrenz für viele Sportvereine sei der Fernseher. Es gebe heutzutage hunderte Möglichkeiten den Tag völlig bewegungsfrei zu verbringen. Die Folge: In Deutschland sei inzwischen jeder dritte Jugendliche und jedes fünfte Kind übergewichtig. "Bei Ihnen hier im Saal bin ich mir absolut sicher, dass der Sport im direkten Vergleich die Couch besiegt hat." Reicherts Dank ging an alle ehrenamtlich Tätigen vor und hinter den Kulissen in den Vereinen. "Was Sie tagtäglich leisten, ist mit Geld nicht zu bezahlen und der Grundpfeiler für alle sportlichen Erfolge."