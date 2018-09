Vivaldi, Chopin, Walzer und Tango mögen seine Pferde am liebsten: Mileta Babovic (81) betreibt seit über 30 Jahren eine Reitschule in Schönbrunn. Foto: Barbara Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Schönbrunn. "Pferde sind mein Leben", sagt Mileta Babovic. Seit 1968 bringt er Groß und Klein in Schönbrunn das Reiten bei und unterrichtet auch im Alter von mittlerweile 81 Jahren immer noch rund sechzig Reitschüler. Seine Liebe zu den edlen Tieren entdeckte er bereits als Kind, "als in Sarajewo noch die Fiaker fuhren. Da war ich nicht wegzubringen von den Pferden".

Geboren in Sarajewo wuchs Babovic in Belgrad und Zagreb auf, wo der Vater als Offizier "ein eigenes Pferd in der Kaserne hatte". Da durfte der kleine Mileta dann gelegentlich drauf sitzen. Nach dem Abitur besuchte er die Offiziersschule, ging zur Kavallerie, wo er es als Spring- und Dressurreiter bis in die jugoslawische Nationalmannschaft schaffte, an vielen internationalen Turnieren erfolgreich teilnahm und auch als Trainer tätig war.

Fotos und Zeitungsausschnitte halten die großen Momente seiner Reiterkarriere in einem Album fest, das Babovic zu seinem achtzigsten Geburtstag 2017 zusammengestellt hat. Die Titelseiten so mancher alter Reitsportzeitschriften, die er gesammelt hat, zeigen sein Konterfei oder verweisen auf Storys über die "Sport-Legende Mileta Babovic".

Als die Kavallerie 1960 in Jugoslawien abgeschafft wurde, nahm Babovic ein Jurastudium in Zagreb auf. Über den Reitsport ergab sich zwei Jahre später dann für ihn die Möglichkeit, an die Universität Heidelberg zu wechseln. Er lernte Deutsch und widmete sich anschließend der Volkswirtschaftslehre.

Doch: Statistiken und Wirtschaftstheorie - war es das, womit er sich für den Rest seines Lebens beschäftigen wollte? "Nein", beschloss Babovic und warf das Studium nach sieben Semestern hin. Er wollte zurück zu dem, woran sein Herz hing: zu den Pferden. "Außerdem wollte ich heiraten und brauchte Geld", lacht er.

In Schönbrunn fand der Mann, der einst die jugoslawische Nationalmannschaft trainiert hatte, einen Job als Reitlehrer. "Hier gab es einen kleinen Reitstall mit sechs Pferden." Babovic fühlte sich wohl im Kleinen Odenwald. Bald übernahm er den Reitstall als Pächter, in den 1980er Jahren erwarb er ihn schließlich als Eigentum. Er baute die ehemalige Scheune des Anwesens zum Wohnhaus um, errichtete eine neue Reithalle. Das zugehörige Gasthaus "Reithof", später "Rössle", betrieb seine Ehefrau.

Babovic arbeitete nun als Reitlehrer im eigenen Betrieb und stellte einen weiteren Lehrer und Bereiter ein. 16 Jahre lang, bis Ende der 90er Jahre, veranstaltete er regelmäßig Turniere in Schönbrunn, zu denen bis zu 3500 Zuschauer kamen. Noch heute zeugen das alte Turnierrichter-Häuschen und ein Holzpfosten für die Beleuchtung von der einstigen Bedeutung des Reitplatzes vor dem Dorf.

Mit drei Holsteinern, einem englischen Vollblut-Rennpferd, zwei Oldenburgern und einem Haflinger betreibt Babovic derzeit seine Reitschule: "Zu besten Zeiten waren es 35 Pferde", schaut er zurück. Aber eigentlich ist er ja schon längst in Rente, betreibt die Reitschule nur noch als Hobby. So unterrichtet er vier Stunden täglich Anfänger und Fortgeschrittene.

Dabei sind ihm die rund vierzig Kinder aus Eberbach, Schönbrunn, Sinsheim und Umgebung besonders ans Herz gewachsen. "Die strahlenden Augen, wenn sie zum ersten Mal auf dem Pferd sitzen dürfen - das ist einfach schön." Und wenn ihr Lehrer mal in Urlaub ist, dann kümmern sich die größeren von ihnen um die Pferde. "Das klappt wunderbar."

So manche Turnierreiter aus Heidelberg, Frankfurt, Berlin oder auch aus Amerika kommen immer mal wieder für ein paar Tage nach Schönbrunn "zu einer Korrektur". Mit dem Honorar der Reitstunden finanziert Babovic den Unterhalt der Pferde und die Instandhaltung von Stall, Koppel, Reitplatz und der der großen Reithalle hinter dem Haus. In ihr findet der Reitbetrieb im Winter und bei schlechtem Wetter statt.

Dann lässt Babovic auch schon mal Vivaldi und Chopin, Wiener Walzer oder argentinischen Tango über die Musikanlage laufen. "Das mögen die Pferde am liebsten", weiß er, "da laufen sie ruhig und im Takt. Und auch die Kinder reiten gern mit Musik."