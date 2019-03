Von Martina Birkelbach

Eberbach. Das Polizeipräsidium Mannheim wurde mit rund 150 Bodycams ausgestattet, um die Angriffe und Gewalttätigkeiten gegenüber Polizeibeamten zu reduzieren. Die etwa 100 Gramm schweren, sichtbar getragenen Körperkameras sind ausgeliefert, die notwendige Hard- und Software wurde in den Polizeirevieren installiert. Seit Samstag werden die Kameras auch von den Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim im Streifendienst eingesetzt.

Auch die Eberbacher Polizei ist laut Michael Klump seit Samstag mit Bodycams ausgestattet. "Alle Beamte in den Streifendiensten wurden hinsichtlich rechtlicher Voraussetzungen, Einsatztaktik und Handhabung geschult", so der Pressesprecher. Grundsätzlich sei immer mindestens einer von zwei Polizisten im Streifendienst mit einer Bodycam ausgestattet. "Die Kameras sind immer ausgeschaltet. Erst in dem Fall einer konkreten Situation - zur Abwehr oder bei einer konkreten Gefahr - werden sie in den sogenannten Pre-Recording-Modus geschaltet", erklärt Klump.

Dieser Modus zeichnet 60 Sekunden auf, "wenn die Bodycam vorher ausgeschaltet wird, sind die Aufzeichnungen weg". Nur wenn während des Pre-Recordings eine Aufzeichnungstaste gedrückt wird, bleiben die Aufzeichnungen dauerhaft bestehen. Sie dienen bei Angriff oder Widerstand dem Schutz der Polizeibeamten und dürfen auch als Beweismittel verwendet werden.

Laut Klump lässt sich auch erkennen, ob der Polizeibeamte im "Pre-Recording-Modus" oder dauerhaft aufzeichnet, durch eine grün oder rot leuchtende LED. Außerdem gibt es einen akustischen Signalton und die Polizeibeamten weisen vorher daraufhin, dass sie die Bodycam einschalten werden.

"Uns ist es natürlich am liebsten, wenn es immer beim Pre-Recording bleibt", sagt Klump. Aber: "Die Gewalt gegenüber Polizeibeamten bewegt sich seit Jahren auf einem hohen Niveau. Auch für das Jahr 2018 zeichnet sich ein weiterer Anstieg ab".

Besonders die Beamten in den Streifendiensten der Polizeireviere sehen sich bei der Ausübung ihres Dienstes "immer häufiger Aggressionen und gesteigerter Gewaltbereitschaft" ausgesetzt.

Um dem entgegenzuwirken, gibt es nun die Bodycams. Bereits die Erprobungsphase im Jahr 2017 habe gezeigt, dass der Einsatz die erwünschte Wirkung erzielte. "Sie führte bei vielen Konfliktsituationen tatsächlich zu einem weniger aggressiven Verhalten bei Personen, gegen die eingeschritten werden musste."