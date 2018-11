Von Wanda Irob

Schönbrunn. Am Anfang stand die Furcht vor einer Perlenkette. Aber der Reihe nach: vor ihrem Auftritt in Schönbrunn im Bürgersaal am Freitag, 16. November ab 20 Uhr, blicken die sechs Musikerinnen der "Frauenband Schrubbers" und Managerin Sylvia Schick auf ihre Entstehungsgeschichte.

"Ich wünsche mir zu meinem Geburtstag ein Schlagzeug." Das sagte Martina Sigmann zu ihrem Mann, als sie kurz vor ihrem 40. Geburtstag stand, weil sie davon ausging, dass alle Männer ihren Frauen da eine Perlenkette schenken. Ihr nicht. Ohne Ahnung vom Schlagzeugspiel zu haben, bekam sie ihren Wunsch erfüllt. Ihren Söhnen erklärte Martina Sigmann damals: "Wenn ich 50 bin, habe ich eine Band." 2006 drängelte ihr Jüngster, Christoph: "Es wird Zeit, sonst wird das nichts.". Bei einem Jugend-Fußballturnier in der Sporthalle in Schwarzach fragte Mama Sigmann Mütter anderer Kicker: "Ich muss eine Band gründen. Wer macht mit?" Ganz spontan fanden sich vier. Martina Sigmann als Schlagzeugerin; Beate Nuss mit der Bassgitarre, Jutta Brinkmann, damals in einem Gesangsverein und in der Band die zweite Stimme sowie Andrea Hirsch mit Flügelhorn. Hinzu kamen Inge Schweickert als Leadgitarristin aus der Unterrichtsgruppe von Beate Nuss. Katja Friedrichs, spielte mit Nuss in einem Volleyballteam und stieß nun als Sängerin hinzu, ist aber seit 2015 nur noch im Hintergrund tätig; für sie singt Corinna Heiß. 2007 kam Susanne Kammerer mit dem "Aldi-Keyboard" ihrer Tochter, auf dem sie immer noch Tastenkombinationen mit Farbpunkten markiert. Aus anfänglich einmaligen monatlichen Treffen im Wohnzimmer von Sigmanns wurden ab 2008 wöchentliche, im eigenen Proberaum in Flinsbach.

Die anfangs geübten Lieder aus der "Mundorgel" wurden nach und nach abgelöst durch Alltagsgeschichten, die zu Liedtexten wurden, gesungen auf bekannte Melodien. Der Durchbruch kam 2009 mit dem Auftritt in "Annes Keller", einer Kneipe in Neckarbischofsheim.

Heute besteht das Repertoire der "Schrubbers" aus über 50 Stücken. Mehr als acht Auftritte im Jahr sind nicht möglich, erzählen die Frauen, da sie alle berufstätig sind und Familie haben.

Die "Ü 39 plus Mehrwert" - so die Antwort auf die Frage nach ihrem Alter - texten oft zusammen. "Eine haut was raus, und die anderen machen mit", sagt Susanne Kammerer, die aber mit Inge Schweikert die Hauptakteurin in diesem Bereich ist.

Gerd Schweickert begleitete die Band schon vor der Gründung. Deshalb lag es auf der Hand, dass er die musikalische Leitung übernahm. Er lehrt Musikinstrumente und gab damals Sigmann ein paar wenige Schlagzeugstunden.

Und die Männer der Frauen? "Die sind bei jedem Auftritt dabei. Wir legen sehr viel Wert auf deren Meinungen und Eindrücke. Dafür laden wir sie als Dankeschön einmal im Jahr zu einem Winteressen ein", berichtet Kammerer und lacht.