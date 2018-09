Eberbach/Düsseldorf. Der Neckarsteig ist bei der Abstimmung der Fachzeitschrift "Wandermagazin" als "Deutschlands schönster Wanderweg 2018" in der Kategorie "Routen" gewählt worden. Nun erhielt er am 1. September auf der Outdoor- und Trekkingmesse TourNatur in Düsseldorf offiziell die Urkunde.

Dafür reiste der Landrat des Neckar-Odenwaldkreises und Vorsitzende des Vereins Touristikgemeinschaft Odenwald, Dr. Achim Brötel, nach Düsseldorf. "Diese positive Resonanz auf unser Angebot und die herrliche Landschaft freut mich sehr. Die Auszeichnung bestätigt, dass unsere touristische Ausrichtung die Richtige ist", zeigt sich Brötel zufrieden. "Für die Menschen vor Ort, die am Weg mitgearbeitet haben, ist diese Wahl eine tolle Sache" bestätigt auch der mitgereiste Bürgermeister Norman Link aus Neckargerach. Ebenfalls nach Düsseldorf zur Verleihung kamen Alexander Mohr, Geschäftsführer des Odenwaldklubs und Andreas Braun, Geschäftsführer der Tourismus Marketing Baden-Württemberg GmbH (TMBW).

Die Wegemarkierer des Odenwaldklubs sorgen dafür, dass die Markierung des Steigs stets dem hohen Standard eines Qualitätswanderweges entspricht. Die Laudatio und Verleihung der Urkunde übernahmen Moderator und Wanderjournalist Manuel Andrack, der selbst schon einen Teil des Neckarsteigs gewandert ist, sowie Nicole Espey, Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Sportartikelindustrie.

Der rund 127 Kilometer lange Neckarsteig führt von Bad Wimpfen nach Heidelberg und verbindet naturnahe Wege, Burgen, Schlösser, Kulturlandschaft sowie auch kulinarische Highlights. Entstanden ist der Neckarsteig aus einer Idee des Eberbacher Triathleten Timo Bracht.