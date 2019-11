Schönbrunn-Haag. (pol/mün) Die Polizei warnt vor überfrierender Nässe und Glätte auf den Straßen in höheren Lagen. Die Autofahrer müssten unbedingt ihre Fahrweise der Wettersituation anpassen. Die Warnung kommt nicht ohne Grund.

Am Mittwochmorgen sind zwei Autofahrer an fast derselben Stelle am Ortseingang von Schönbrunn-Haag verunglückt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Gegen 7.15 Uhr kam ein Renault-Fahrer kurz vor dem Ortseingang von Haag ins Schleudern und prallte in die Leitplanken.

Wenige Minuten später geriet an fast derselben Stelle eine Mini-Fahrerin auf ihrem Weg von Schönbrunn in Richtung Haag ins Schleudern. Sie kam auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegenkommenden VW. Auch hier blieb es zum Glück nur bei Blechschäden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Landesstraße L595 war zwischen Schönbrunn und Haag bis kurz nach 8 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Mittlerweile ist die Straße wieder frei.

Der Streckenabschnitt wurde durch Bedienstete der Gemeinde Schönbrunn abgestreut. Weitere Strecken in der näheren Umgebung werden jetzt auf Glätte durch überfrierende Nässe überprüft.