Schönbrunn. (MD) "Dann haben wir die Sauerei zwei Mal vor dem Haus", empörte sich Friedbert Heiß bei der Bürgerfragestunde in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Was des Allemühlers Zorn entfachte, war der Umstand, dass der Bau des Kanals in der Schönblickstraße nicht gemeinsam mit dem Ausbau der Verbindung nach Schwanheim vonstatten gehen kann. Ursprünglich war dies nämlich so vorgesehen. Dann hätte die Gemeinde eine Menge Geld sparen können, da man den Untergrund nur einmal hätte öffnen müssen. Allerdings wurde zwischenzeitlich ein Vorkommen der Zauneidechse entdeckt, so dass die Echse vor dem Baustart durch den Rhein-Neckar-Kreis erst vergrämt werden muss. Und das kann dauern. Der Kreis rechnet nicht mit einem Baustart vor dem Jahr 2020.

Die Gemeinde dagegen ist in Zugzwang. Will sie nicht erhebliche Zuschüsse verlieren, muss sie schon 2019 den Kanal auswechseln und die Straße anschließend wieder winterdiensttauglich verschließen. "Wer hat die Echsen entdeckt, der Nabu war’s nicht", schimpfte Heiß und sprach von Steuergeldverschwendung durch das zweimalige Öffnen und Schließen der Straße. Auch der geplante Gehweg sei mit einer Breite von 1,50 Metern überdimensioniert.

Bürgermeister Jan Frey erläuterte, ein Ingenieurbüro habe wohl das Echsenvorkommen erkannt. "Der Kreis ist jetzt an die Auflagen gebunden". Dadurch entstehen der Gemeinde allerdings Mehrkosten von gut 20.000 Euro.

Heiß monierte weiter, dass die Allemühler Kirchenglocken wieder nicht gehen. "Das muss man mal beheben". Eine Schönbrunner Bürgerin regte an, im Ort eine Paketstation, die an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr zur Verfügung steht, einzurichten. Die "gute Anregung" will Frey an die Post weitergeben.

Die Frau machte sich auch dafür stark, dass aus dem "Wiesenrain" eine Spielstraße wird. Das soll bei der nächsten Verkehrstagefahrt geklärt werden. "Wir können da nicht einfach ein Schild aufstellen", erklärte Jan Frey.