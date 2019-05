Von Wanda Irob

Schönbrunn. Viele Menschen zieht es am 1. Mai auf Wanderung raus in die Natur. Für die Milchkühe der Familie Danzeisen in Moosbrunn war der 1. Mai ebenfalls "Wandertag": Für sie ging es nach drei Monaten im Stall wieder auf die Weide.

Der Weideauftrieb auf "odenwälderisch" ist mittlerweile ein Spektakel. Viele Menschen kommen extra zu Danzeisens Hof, um die Kühe springen zu sehen, rund 200 Neugierige in diesem Jahr.

"Im Verlauf des heutigen Tages und in den nächsten werden immer wieder Leute hier herkommen, um nach den Kühen zu schauen", erzählt Bauer Philipp Danzeisen. Seine Frau Steffi nutzt die Gelegenheit und bietet Biolebensmittel aus eigener Herstellung an: Milchprodukte und Rindswurst aus der Viehzucht können probiert und gekauft werden. Bruder Christian Danzeisen stellt Landmaschinen zur Schau: Heuwender, Strohpresse und Ladewagen.

Wenn es auf dem Hof kurz vor dem Auftrieb schon so umtriebig zugeht, beginnen die Milchkühe im Stall unruhig zu werden. Sie ahnen, dass es gleich nach draußen geht. Philipp Danzeisen schaut auf seine Uhr, bittet die Zuschauer vom Zaun wegzubleiben, der unter Strom gesetzt wird.

Um 10 Uhr öffnen Landwirt Danzeisen und seine Helfer das Stalltor. Leitkuh Zementa mit der Nummer 77 wird vorausgeführt. Kaum ist sie draußen, kaum schauen die ersten durch die Toröffnung, rennen sie los, eine nach der anderen. Mit ihrer ganzen Masse vollführen die 60 Kühe Bocksprünge, rennen auf die Weide und erkunden sie.

"Als wir das 2016 zum ersten Mal machten, rotierten die Kühe eine ganze Stunde lang im Kreis", berichtet Danzeisen, "doch heute kennen sie es schon." Die Kühe beruhigen sich recht schnell und fangen unbeirrt von den Menschen an, das frische Gras zu fressen.

Leitkuh Zementa gehört Silas Danzeisen. Silas ist 13 Jahre alt, eines von vier Kindern der Familie. Silas hat es sich zur Aufgabe gemacht, Interessierte vor der Toröffnung durch den Stall zu führen. Dabei erklärt er die Funktion des Separationsbereichs und warum sich das dort liegende Rind zurzeit da aufhalten muss.

Rund 1200 bis 1500 Liter Milch pro Tag liefern die Kühe über eine Melkstation ab. Der größte Teil wird in einer Zentrale abgeliefert. Doch Familie Danzeisen besitzt ein Milchhäuschen direkt auf dem Hof. Über einen Automaten können sich dort die Kunden rund um die Uhr mit frischer Rohmilch versorgen. Flaschen zum Abfüllen für die, die kein Behältnis dabei haben, stehen bereit. Rund 30 Liter werden täglich im Durchschnitt über den Automaten ausgegeben. Rund 1000 Liter im Monat kommen zur Verkäsung in eine kleine Käserei nach Rosenberg. Jeden ersten Samstag im Monat bietet Steffi Danzeisen den Käse am Vormittag auf dem Hof zum Kauf an. Ihre Stammkunden schätzen besonders den "Kleinen Odenwälder", ein würziger Schnittkäse. Daneben sind halbfester und Weichkäse in verschiedenen Varianten und Joghurts mit Vanille, Früchten oder Natur zu haben. Mittlerweile besitzen Danzeisens auch einen Verkaufswagen, mit dem sie auf Märkte fahren. Die Anfragen dazu mehren sich.

"Es ist schwierig, gerade bei Milch, den Leuten die gute Qualität zu vermitteln", sagt Philipp Danzeisen: "Sie sieht man nicht und sie schmeckt man nicht unbedingt." Milchqualität sei aber über die Inhaltsstoffe nachweisbar. Lang reifender Schnittkäse aus guter Milch "kippe" nicht so schnell.

Um gute Milch zu produzieren, wird auf dem zertifizierten Biohof auf Tierhaltung und Tierwohl geachtet "Seit wir den Offen-Stall haben, hatten unsere Tiere noch kein einziges Mal die Rindergrippe", sagt Danzeisen. Auch dass er Rinder mit Hörnern hat, macht ihm keine Sorgen: Dadurch, dass die Tiere viel Platz hätten, seien sie kaum aggressiv und verletzten sich nicht gegenseitig mit ihren Hörnern. Auf der Weide können die Tiere ihren Herdentrieb ausleben.

Damit die Tiere sich nicht an zu viel frischem Gras überfressen, bekommen sie zusätzlich Stroh als Grundlage - die Rohfaser schützt die Mägen, von denen ein Rind vier hat.

Auch die richtige Balance zwischen Bewegung und Ruhe zum Wiederkäuen ist wichtig. Das Wiederkäuen und somit die ausgiebige Verarbeitung des Grünfutters sind ausschlaggebende Faktoren für die Milch. Stressvermeidung ist angesagt. Unruhe führt zu mangelnder Grünfutterverarbeitung und zu Qualitätsverlust.

Die regelmäßige Kontrolle der Inhaltsstoffe und der Zusammensetzung der Milch lässt erkennen, ob die Tiere krank sind oder Mangelerscheinungen aufweisen. Auch Trächtigkeit ist dadurch feststellbar. Stimmen die Werte nicht, muss Bauer Danzeisen reagieren.

Gleichzeitig muss der Landwirt den Lebensunterhalt seiner Familie durch Einnahmen bestreiten. Dazu muss er immer neue Ideen entwickeln, die sich umsetzen lassen, auf Kunden hören und Trends bei der Ernährung achten. Als nächstes will er vom Spätsommer an die an das Muttertier gebundene Aufzucht der Kälber einführen. Auch ganzjährige Weidehaltung ist eine Idee, aber momentan noch nicht umzusetzen.

Danzeisen hat sich auch dem Ernährungsrat Rhein-Neckar angeschlossen, einer bürgerschaftlichen Initiative, die sich vorgenommen hat, die Menschen in der Metropolregion mit guten Lebensmittel zu versorgen. Im Austausch zwischen Lebensmittelproduzenten, Verbrauchern, Händlern und Behörden soll so die Direktvermarktung von Lebensmitteln vorangetrieben werden.