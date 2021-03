Schönbrunn. (RNZ) Wegen dringender Arbeiten an der Hauptleitung in Allemühl, muss die Wasserversorgung am heutigen Dienstag, 23. März, zwischen 8 und 12 Uhr unterbrochen und anschließend die Leitungen gespült werden. Die betroffenen Straßen sind die Schönbrunner Straße, Scheffelstraße, Schönblickstraße, Pleutersbacher Straße, Heißerbergweg, Heiseracker, Schwanacker, Steingasse und Brunnendeich.

Auf eine Wasserentnahme ist von 8 bis 12 Uhr zu verzichten. Die Städtischen Dienste raten, sich vorher genügend Wasser bereitzustellen. Die "vorbeugende Maßnahme" gewährleistet die "Vermeidung eines übermäßig großen Eintrags gelöster Ablagerungsteilchen in die hausinterne Wasserversorgung".