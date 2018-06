Schönbrunn. (rnz) Kaum war die Neugestaltung des Schönbrunner Rathausvorplatzes abgeschlossen, die Erde aufgebracht und der Grassamen eingesät, machten sich auch schon die ersten einheimischen Jugendlichen mehrfach auf zur Fahrradfahrt mitten durch die frisch eingesäte Erde. Sogar Fußspuren sind bereits am Hang direkt neben der neuen Treppe zu sehen, schreibt die Verwaltung. Und betont: Es handelt sich dabei um Sachbeschädigung von öffentlichem Eigentum, die als Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld geahndet wird.

Im aktuellen Amtsblatt fordert die Gemeinde daher in aller Form dazu auf, dies bleiben zu lassen, und appelliert an alle Erziehungsberechtigten, auf ihre Sprösslinge in diesem Sinne einzuwirken. Sollten weitere Verstöße dieser Art festgestellt werden, will die Gemeinde einen öffentlichen Zeugenaufruf starten und polizeiliche Ermittlungen einleiten.