Von Barbara Nolten-Casado

Schönbrunn. In Grenzen hielt sich das Interesse an der für letzten Dienstag kurzfristig angekündigten Möglichkeit, sich im Schönbrunner Bürgersaal auch ohne Termin mit dem Impfstoff "Moderna" gegen Covid 19 immunisieren zu lassen – und das war letztlich gut so. Denn von den insgesamt 150 erwarteten Impfdosen hatte das Mobile Impf-Team des Rhein-Neckar-Kreises (RNK) gerade mal 59 im Gepäck.

Bereits im März und April hatte ein mobiles Team in Schönbrunn 154 Menschen gegen Corona geimpft. Anfang Juni kam dann das Angebot des RNK für eine weitere Impfrunde. Am Dienstag stand dabei die Erstimpfung an, am 24. August erfolgt die Zweitimpfung. Auch bestand am Dienstag für Personen, die zuvor eine erste Impfung mit dem Wirkstoff von AstraZeneca erhalten hatten, die Möglichkeit, sich im Rahmen der neuerdings empfohlenen "Kreuzimpfung" ihren zweiten Pieks mit dem mRNA-Impfstoff abzuholen.

Die Gemeindeverwaltung Schönbrunns hatte das Angebot des RNK für 150 weitere Impfungen natürlich gerne angenommen. Bis 21. Juni sollten Interessierte sich dazu anmelden. "Vor etwa drei Wochen wurde dann seitens des Kreises nachgefragt, wie viele sich angemeldet hätten", berichtet Bürgermeister Jan Frey. Da waren es rund vierzig. Bis vergangenen Montag lagen dann allerdings 61 Anmeldungen vor. Und da von Kreisseite keine weiteren Nachfragen oder Informationen mehr eingegangen waren, ging man in Schönbrunn von den 150 angebotenen Impfungen aus und lud über die Presse kurzfristig Impfwillige auch ohne Termin ein.

Doch dann die böse Überraschung: Das Mobile Impf-Team, das am Dienstagmorgen mit sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorfuhr, hatte lediglich 59 Impfdosen dabei.

Die Impfaktion im zuvor von Mitarbeitern aus Gemeindeverwaltung und Bauhof mit Trennwänden unterteilten Bürgersaal verlief dabei reibungslos, berichtet Jan Frey. Mitarbeiter der Gemeinde kümmerten sich um Anmeldung und Koordination, schickten die zu Impfenden zu den entsprechenden Stationen und standen dem Impf-Team als Ansprechpartner zur Verfügung, ist von Amtsleiter Benedikt Münch zu erfahren. Das medizinische Impf-Team übernahm die ärztliche Beratung und die Impfung selbst. Da vier der 61 Angemeldeten ihren Termin nicht wahrnahmen, konnten schließlich zwei der spontan Angereisten mit dem Covid19-Schutz versorgt werden. Etwa zehn weitere hatten sich vergeblich auf den Weg nach Schönbrunn gemacht.

"Das ist nicht euer Ernst", ärgerte sich jemand, der von Hirschhorn aus hinauf in den Kleinen Odenwald gefahren war. Für einen Eberbacher war es hingegen "nicht so tragisch". Er hatte einen Tag später eh einen Impftermin im Impfzentrum in Mosbach. Um kurz nach 13 Uhr konnte im Bürgersaal bereits das Aufräumen beginnen. "Da hapert es mit der Absprache zwischen der Koordinierungsstelle in Heidelberg und den Gemeinden", erklärte sich Frey am Ende das Impfstoff-Dilemma. "Aber ich bin trotzdem froh, dass wir’s gemacht haben. 59 sind immerhin jetzt geimpft – eine kleine Hilfe für die Gesellschaft, endlich aus dieser Pandemie herauszukommen."