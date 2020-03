Von Marcus Deschner

Schönbrunn. "Unser Haushalt 2020 kann diesmal keinesfalls als Konsolidierungshaushalt bezeichnet werden", stellte Bürgermeister Jan Frey bei der Vorstellung des neuen Etats in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorneweg klar. Das Zahlenwerk war dabei bei einer Gegenstimme vom Rat verabschiedet worden.

Die im laufenden Jahr anstehenden Investitionen seien teilweise im zeitlichen Zusammenhang mit Maßnahmen des Landes zu sehen, auf die seitens der Gemeinde nur bedingt Einfluss genommen werden könne, erinnerte er an die Planungsrate für die Eberbacher Straße in Schwanheim und den Restausbau der Kreisstraße 4108 in Allemühl.

Er nannte die größten kommunalen Investitionen. Darunter finden sich der neu gekaufte Schlepper für den Bauhof (140.000 Euro), die Sanierung des Bodens der Schulsporthalle (100.000 Euro), die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr (30.000 Euro), die Fertigstellung der Schönblickstraße in Allemühl (140.000 Euro), die Planungsrate für die Sanierung der Eberbacher Straße (130.000 Euro), die Kapitalumlage an den Abwasserzweckverband Meckesheimer Cent (35.000 Euro), den Ausbau des Kapellenwegs in Moosbrunn (100.000 Euro), die Kapitalumlage an fibernet Rhein-Neckar (200.000 Euro) und die Beteiligung an der Netze BW (380.000 Euro).

Der geplanten Schuldentilgung von 373.000 Euro steht eine Kreditneuaufnahme von 950.000 Euro gegenüber, so dass die Verschuldung zum Ende des Jahres 2020 bei knapp 2,3 Millionen Euro und damit rund 160.000 Euro höher als zu Ultimo 2019 liegen dürfte.

Größte Einnahmeposten im gut 6,4 Millionen umfassenden Ergebnishaushalt sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1,8 Millionen Euro), Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen (1,6 Millionen Euro), Gebühren, Entgelte und zweckgebundene Abgaben (1,1 Millionen Euro), die Gewerbesteuer (350.000 Euro) und die Grundsteuern (300.000 Euro).

Auf der Ausgabenseite schlagen hauptsächlich die Personalaufwendungen (2,3 Millionen Euro), die Kreisumlage (960.000 Euro), die Finanzausgleichsumlage (800.000 Euro), der Verwaltungs- und Betriebsaufwand (1,4 Millionen Euro) und die kalkulatorischen Kosten (790.000 Euro) zu Buche.

Kritik übte ein Bürger in der Fragezeit an den Kosten für die Brückensanierung beim Allemühler Dorfplatz. Der Übergang muss bekanntermaßen erneuert werden, da dort vor einiger Zeit ein Wohnmobil einbrach und die Gemeinde für den Schaden aufkommen musste (wir berichteten). Die Summe ist für mich nicht nachvollziehbar", sagte der Mann zu den nun dafür vorgesehenen 126 000 Euro.

"Es werden jedoch bestimmte Anforderungen an das Bauwerk gestellt", entgegnete Jan Frey. "Diese müssen wir halt erfüllen".

Aus "datenschutzrechtlichen Gründen in den nicht-öffentlichen Teil der Sitzung verwiesen wurde die Vertragsverlängerung über den Ruftaxiverkehr. Wie Frey erläuterte, seien für die Verbindung zwei Unternehmen, davon ein örtliches, angefragt worden.