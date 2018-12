Schönbrunn. (MD) Das Taxiunternehmen Weis wird die innerörtlichen Linien sowie die Verbindungen von und nach Eberbach vorerst weiter betreiben. Das kündigte Bürgermeister Jan Frey in der November-Sitzung des Schönbrunner Gemeinderats an.

Die Firma Weis hatte nach 27 Jahren mit der Gemeinde Schönbrunn den Beförderungsvertrag zum 30. November gekündigt und an einer Fortsetzung kein Interesse gezeigt. Die Gemeinde nahm anschließend mit drei anderen Taxiunternehmen Verhandlungen auf, zwei gaben Angebote ab.

Den Zuschlag erhielt schließlich ein Unternehmer aus Schwanheim. Da der jedoch noch nicht alle Formalien erfüllte, konnte er den Betrieb nicht zum 1. Dezember aufnehmen. Auf Bitte der Gemeinde erklärte sich die Firma Weis daher bereit, bis längstens zum 31. März kommenden Jahres in die Bresche zu springen und so Mobilität in Schönbrunn zu gewährleisten.