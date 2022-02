Von Jutta Biener-Drews

Schönbrunn. Zwischen 38 und 100 Personen verfolgten am Mittwochabend die online geführte Informationsveranstaltung zum Bürgerentscheid. Im Vorfeld dieses kurzfristig von Hauptamtsleiter Benedikt Münch und Bauamtsleiterin Nicole Ernst-Karch übernommenen Frage-Antwort-Marathons hatten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Fragen zum Haager Neubaugebiet "Im Viertel III" schriftlich einzureichen. Aufgrund der Vielzahl der Zuschriften — acht Einzelpersonen und eine Gruppierung hatten insgesamt 74 Fragen formuliert — rückte die Verwaltung vom ursprünglichen Plan eines Live-Vortrags durch die Bürger ab und stützte sich auf die schriftlichen Versionen. Stück für Stück, trotz verbreiteter inhaltlicher Übereinstimmungen, wurden sämtliche Fragen behandelt. Die meisten davon richteten sich als Befürworter des Neubaugebiets an die Verwaltung und an den Gemeinderat, für den Karin Koch, Jürgen Dinkeldein und Carmen Oesterreich antworteten; für die Bürgerinitiative traten als Vertrauensperson Isabel Bergerhausen und als BI-Berater Dr. Edgar Wunder vor die Kamera. Ralf Völker blieb im Hintergrund.

Hintergrund (jbd) > Im Bürgerentscheid über das Neubaugebiet "Im Viertel III" sind am 20. März insgesamt 2 417 Wahlberechtigte aus Schönbrunn zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahlunterlagen erreichen die Bürgerschaft bis spätestens heute. Umfassende Informationen zum Bürgerentscheid enthält eine Infobroschüre, die dieses Wochenende verteilt wird. Die Frage auf dem Stimmzettel ist so formuliert, dass sie mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Wer mit Nein stimmt, entscheidet sich für die Entwicklung des Baugebiets, wer mit Ja stimmt dagegen. Es entscheidet die Stimmenmehrheit. Die muss aber mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten betragen, das sind 484 Stimmen. Wird dieses Quorum nicht erreicht, entscheidet der Gemeinderat über die Angelegenheit. Bei Stimmengleichheit gilt der Bürgerentscheid als abgelehnt.

[-] Weniger anzeigen

Die große Schwierigkeit an diesem Abend bestand darin, dass eine Mehrheit der beteiligten Bürgerschaft schon allein zur Entscheidungsfindung konkrete Informationen zum Haager Bebauungsplan dringend fordert. Dass Verwaltung und Gemeindevertretung diese Informationen aber erst liefern können, wenn ein Bebauungsplan vorliegt. Das Bebauungsplanverfahren, das über die Zielsetzung des Projekts hinaus erst Aufschluss über planerische Einzelheiten geben kann und das die Öffentlichkeit zwingend mit einbezieht, liegt indes bis nach dem Bürgerentscheid auf Eis. Ob es um die viel zitierte Entwässerungsfrage des Gebiets ging, um Finanzierung, Parkplätze, Straßenführung oder Zahl und Zuschnitt der Grundstücke: Die Gemeindevertreter waren nicht imstande, den zweiten Schritt vor dem ersten zu tun und belastbare Fakten zu präsentieren. "Das Verfahren ruht" und "das ist Bestandteil des Verfahrens" waren deshalb die meistgehörten unter den ansonsten geduldig vorgetragenen Antworten.

Alle drei Parteien hatten zunächst Gelegenheit, ihre Positionen vorzutragen. Karin Koch bedauerte in diesem Zusammenhang die in der Bevölkerung verbreitete Unkenntnis darüber, dass Bürgerbeteiligung fester Bestandteil eines Bebauungsplanverfahrens ist, und verwahrte sich gegen den "Verdacht, dass der Gemeinderat dem Bürger etwas vorenthalten wolle". Ein Dialog mit den Mitgliedern des Rats sei darüber hinaus jederzeit möglich und erwünscht. Koch: "Wir wollen eine detaillierte Planung unter Einbeziehung des Bürgers!"

Die Bürgerinitiative wurde nach Darstellung Isabel Bergerhausen auf den Plan gerufen, weil es auf Nachfrage nicht nur aus öffentlichen Quellen keinerlei Informationen zum Projekt gegeben habe, sondern auch in Haag selbst "niemand Bescheid wusste". Dadurch sei der Eindruck entstanden, "erst werden Fakten geschaffen, dann wird informiert". In der BI habe man — unabhängig von sachlichen Forderungen — die einzige Möglichkeit der Einflussnahme gesehen, sagte sie. Und verbuchte die Tatsache, dass sich "der Gemeinderat inzwischen im Gebiet bei den Bürgern umgehört hat" und die Angelegenheit transparenter geworden sei, als wichtigen Erfolg. Den Vorwurf, als Nachbarin des Baugebiets Forderungen vor allem im eigenen Interesse zu stellen, parierte Bergerhausen mit einem "eigene Wünsche zu haben, sehe ich nicht als verwerflich".

Nicole Ernst-Karch zeichnete die dem geplanten Neubaugebiet seit 1996 vorangegangene Entwicklung nach. Im Kampf um Bauland zur Eigenentwicklung habe Schönbrunn das "Im Viertel III" erstmals 2011 im Flächennutzungsplan wiedergefunden. Alle sonstigen Baulücken seien in privater Hand und für die Gemeinde nicht verfügbar. Angesprochen auf die Besitzverhältnisse im Haager Neubaugebiet und darauf, warum nicht in einem anderen Ortsteil Baugrund ausgewiesen werde, informierte die Bauamtsleiterin, dass "nur in Haag Eigentümer bereit waren, Flächen an die Gemeinde abzugeben". Laut Ernst-Karch ein großes Entgegenkommen, das die Gemeinde am Ende in den Besitz von 80 Prozent der vorhandenen Flächen bringen werde. Erste Sondierungen unter Bauinteressenten hätten 39 Meldungen erbracht, 16 davon aus Schönbrunn.

Die rechtlich hakelige Frage nach den Vergabekriterien der Grundstücke, die in die Zuständigkeit des Gemeinderats fällt, ebenso wie das Gros der anderen, vorab auf der Gemeinde-Homepage veröffentlichten Fragen wurden an selber Stelle auch schon ausführlich erörtert. Ob die geplante Erschließung des Neubaugebiets im beschleunigten Verfahren überhaupt rechtmäßig sei, war neu. Ja, ist es, stellte Ernst-Karch fest und legte dem Fragesteller dar, dass er sich von einer bereits überholten Rechtsgrundlage habe irritieren lassen.

